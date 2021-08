NEL ASA-Aktie: Absturz oder Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Am 19. August wird es spannend. Am Donnerstag veröffentlicht NEL ASA seinen Halbjahresbericht. Im Vorfeld der Zahlen verlieren die Anleger jedoch scheinbar das Vertrauen. Der Wert verlor im gestrigen Handel. Eine längere schwarze, also negative Tageskerze bildete sich.

Nun wird das jüngste Tief vom 05. August nochmals getestet. Dieses notiert nur knapp über 1,3 Euro. Hier besteht grundsätzlich natürlich die Chance auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



