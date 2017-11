NDS präsentiert auf der MEDICA 2017 eine neue, auf HDBaseT aufbauende, integrierte Netzwerklösung für Operationsräume

Dusseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - NDS hat dieVerfügbarkeit seiner neuen integrierten Netzwerklösung fürOperationsräume (OR), VIMA, bekannt gegeben, die auf dem MEDICAWeltforum für Medizin in Düsseldorf, Deutschland, vorgestellt wird.Die VIMA-Netzwerklösung ist ein einfach zu bedienendesVideomanagement- und Patientenprotokollierungs-/Erfassungssystem fürErstausrüster (OEMs), das zur Verbesserung der Steuerung undIntegration von Visualisierungssystemen entwickelt wurde. VIMA nutztmodernste Netzwerktechnologie und ist für die Übertragung und denEmpfang von unkomprimierten Videosignalen, die Stromversorgunganderer Geräte, die bidirektionale serielle Steuerung und dieNetzwerkkonnektivität über ein einziges Ethernetkabel ausgelegt.VIMA ist für die Installation in der Nähe von Patientenzertifiziert und ermöglicht dem klinischen Personal die einfacheVerwaltung einer Vielzahl von medizinischen Bildquellen über einegroßformatige 15" oder 21" Touchscreen-Oberfläche. Mit einfachen undintuitiven Touchscreen-Befehlen kann der Anwender über dieDICOM/PACS-Schnittstelle das Imaging auf die gewünschten Monitoreumschalten und routen sowie die Erstaufnahme und Bilderfassunginnerhalb der Patientenakte einleiten.In Kombination mit dem Videoskalierungsgerät ScaleOR(TM) von NDSund den fortschrittlichen Visualisierungsmöglichkeiten der Radiance®Ultra Display-Serie kann eine integrierte VIMA-Lösung mit einemeinzigen kabelgebundenen HDBaseT-fähigen Plug-and-Play-Ansatz schnellinstalliert werden. Jedes analoge oder digitale Signalformat wird vonScaleOR unterstützt, was die Konvertierung in echte unkomprimierte1080p Videoqualität und das Routing auf einen von achtVIMA-Videoausgängen ermöglicht."Es ist unser Ziel, OEM- und Vertriebspartnern integrierteOR-Technologien zur Verfügung zu stellen, die mit kompromissloserQualität eine neue Ebene der Einfachheit und Flexibilität in denOperationsraum bringen", sagte Karim Khadr, President und GeneralManager von NDS. "Die Vereinfachung von Konnektivität undInstallationskomplexität bei gleichzeitiger Bereitstellung von mehrVisualisierungsdaten und Steuerungsleistung über ein einzigesEthernetkabel ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von NDS,Innovationen in Endoskopie-Anwendungen bereitzustellen."Die neue integrierte VIMA OR-Netzwerklösung wird auf dem NDS-Standauf der MEDICA vom 13. bis 16. November in Halle 10, Stand G14,präsentiert.Über NDSNDS (http://www.ndssi.com/) hat seinen Firmensitz im SiliconValley, Kalifornien, und ist ein Weltmarktführer bei der Entwicklungund Herstellung von endoskopischer Visualisierung, Videoverarbeitungund drahtlosen Bildgebungssystemen. Die Technologielösungen von NDSebneten den Weg für die Neudefinition moderner Operations- undEndoskopieräume.Als Innovationsführer in der medizinischen Bildgebungstechnologieliefert NDS HD-Visualisierungsprodukte, welche die klinischenBildgebungslösungen der Zukunft ermöglichen und die kontinuierlicheVerbesserung der kollaborativen Medizin vorantreiben. NDS, einNovanta-Unternehmen, verfügt über Forschungs- undEntwicklungseinrichtungen sowie Produktionsstätten in den USA und istin mehr als 35 Ländern weltweit präsent.Über NovantaNovanta (http://www.novanta.com/) ist ein weltweit führenderAnbieter von technologischen Kernlösungen, die fortschrittlichen OEMsaus der Industrie und dem Gesundheitswesen einen Wettbewerbsvorteilverschaffen. Wir verbinden tief reichendes Fachwissen an derSchnittstelle von Fotonik und Bewegung mit der nachgewiesenenFähigkeit, komplexe technische Herausforderungen zu lösen. Damit istNovanta in der Lage, Kernkomponenten und Subsysteme zu entwickeln,die höchste Präzision und Leistung bieten und auf die anspruchsvollenAnwendungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir beliefern Kundenauf der ganzen Welt mit hochtechnisierten Laser-, Vision- undPräzisionsbewegungslösungen. Die treibende Kraft hinter unseremWachstum ist das Team aus innovativen Fachleuten, die sich gemeinsamfür Innovation und Kundenerfolg engagieren. Die Stammaktien vonNovanta notieren an der NASDAQ mit dem Börsenkürzel "NOVT".Pressekontakt:Andy Largalarg@ndssi.com(408) 754-4255Foto - https://mma.prnewswire.com/media/602223/NDS_VIMA_Monitors.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/602222/NDS_Logo.jpgOriginal-Content von: NDS, übermittelt durch news aktuell