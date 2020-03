NDR verzichtet auf Studiopublikum und sagt Veranstaltungen ab

Hamburg (ots) - Der Norddeutsche Rundfunk schränkt für die kommenden Wochen denBesucherverkehr an seinen Standorten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein,Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg stark ein und sagt Veranstaltungen mitPublikum vor Ort ab.Der NDR reagiert damit auf die fortschreitende Ausbreitung des neuartigenCoronavirus. Der Sendebetrieb im Fernsehen, im Hörfunk und online wird dadurchabsehbar nicht eingeschränkt.Ulrike Deike, NDR Verwaltungsdirektorin: "Für uns als NDR haben dieSicherstellung unseres Sendebetriebs und die Erfüllung unseresInformationsauftrags höchsten Stellenwert. Um vermeidbare Risiken - auch fürunsere Gäste - möglichst auszuschließen, sagen wir zunächst bis 13. April alleVeranstaltungen mit Publikum an unseren Standorten in Norddeutschland ab. Dasschließt auch die Besucherführungen ein. Wir sehen unsere jetzige Regelung alsVorsichtsmaßnahme und bitten alle Betroffenen um Verständnis. Über weitereSchritte entscheiden wir im Bedarfsfall auch kurzfristig mit Blick auf dieaktuelle Lage. Wir hoffen, als Gastgeber bald wieder Publikum bei uns im NDRbegrüßen zu können."Sendungen, die auf dem NDR Gelände produziert werden, etwa die "NDR Talk Show"und "extra 3" finden bis auf Weiteres ohne Studiopublikum statt.Für Auftragsproduktionen wie z.B. "Anne Will" und "Gefragt, Gejagt" gilt diesebenso.Mit seiner Entscheidung orientiert sich der NDR an Empfehlungen desRobert-Koch-Instituts und der zuständigen Behörden, die auch darauf abzielen,die Ausbreitung des Krankheitserregers zu verlangsamen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel.: 040 / 4156-2301Mail: f.jahn@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4544511OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell