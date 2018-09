NDR und SZ: Kein Asyl für Nasibullah S.

Hamburg (ots) - Die Klage des im Juli 2018 unrechtmäßigabgeschobenen afghanischen Flüchtlings Nasibullah S. gegen seinenabgelehnten Asylantrag ist nach Informationen des NorddeutschenRundfunks (NDR) und der Süddeutschen Zeitung (SZ) vomVerwaltungsgericht Greifswald abgelehnt worden. Das bestätigte dieAnwältin des 20-jährigen Afghanen, Sonja Steffen. "Ich bin enttäuschtund werde weiterkämpfen. In jedem Fall lege ich Rechtsmittel gegendas Urteil ein. Denn ich sehe für die Berufungsbeschwerde guteErfolgsaussichten", sagte Steffen gegenüber NDR und SZ.Das Verwaltungsgericht begründet die Ablehnung der Klage vonNasibullah S. unter anderem mit dessen Aufenthalt in Afghanistan nachseiner unrechtmäßigen Abschiebung. Ihm sei während dieser Zeit keineVerfolgung zu Teil geworden. Er hätte auch von keiner konkretenGefahrenlage dort berichten können.Der 20-jährige Nasibullah S. war am 3. Juli 2018 mit 68 weiterenAsylbewerbern nach Kabul abgeschoben worden, obwohl er gegen seinenabgelehnten Asylantrag geklagt hatte und das Klageverfahren nochnicht abgeschlossen war. Über die unrechtmäßige Abschiebung hatte derNDR berichtet. Daraufhin veranlassten die Behörden Anfang August dieRückkehr von Nasibullah S. von Afghanistan nach Deutschland, damitdas Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Greifswaldordnungsgemäß durchgeführt werden konnte.Nach seiner Rückkehr hatte sich Nasibullah S. große Hoffnung aufeinen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland gemacht: "Mein Plan ist:Ich will studieren und arbeiten und in Deutschland zur Ruhe kommen",hatte er damals gegenüber Reportern des NDR gesagt.Der Flug vom 3. Juli 2018, bei dem 69 abgelehnte Asylbewerber,unter ihnen Nasibullah S., nach Kabul abgeschoben wurden, hatte fürSchlagzeilen gesorgt, weil er am 69. Geburtstag von Horst Seehofer(CSU) stattfand und sich der Bundesinnenminister bei einerPressekonferenz über den Abschiebeflug zufrieden gezeigt hatte.Nasibullah S. hatte im Dezember 2015 Asyl in Deutschlandbeantragt. Er gab an, von den Taliban bedroht worden zu sein. DasBundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte seinen Antragim Februar 2017 ab. In der Begründung hieß es, er müsse nicht in dengefährlichen Süden des Landes zurückkehren, sondern könne auch inanderen Regionen Afghanistans leben, die ausreichend sicher seien.Nach der Ablehnung der Klage gegen seinen abgelehnten Asylantragdroht Nasibullah S. nun erneut die Abschiebung nach Afghanistan.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTEL. 040/4156 2300presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell