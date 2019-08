NDR und SWR verfilmen das Leben der TV-Legende Robert Lembke

Hamburg (ots) - "Welches Schweinderl hätten S' denn gern?" Dieimmer gleichen Fragen des "Was bin ich?"-Quizmasters Robert Lembkesind eingegangen in den kollektiven deutschen Sprachschatz. Mehr als300 Ratesendungen moderierte Lembke zwischen 1955 und 1989 im ErstenDeutschen Fernsehen. Dem Mann hinter der Fassade des stetsgutgelaunten Rate-Onkels gehen Eric Friedler (u. a. "It Must Schwing- Die Blue Note-Story") und Niki Stein (u. a. "Der Mann im Strom")für das NDR/SWR-Dokudrama "Lembke - Wer bin ich?" nach.Nach jahrelangen Recherchen beginnen nun die Dreharbeiten - am 27.August fällt die erste Klappe für die aufwändige Ko-Produktion, inder bisher unbekanntes Archivmaterial neue Einblicke in das Leben derTV-Legende gibt. Drehorte sind u. a. Hamburg, München und Berlin. AlsInterviewpartnerin wurde u. a. Rate-Team-Mitglied Marianne Kochgewonnen. Als Zeitzeugin und Beraterin ist exklusiv Lembke-EnkelinLinda Benedikt dabei."Lembke - Wer bin ich?" (AT) ist eine Koproduktion von NDR(Redaktion: Thomas Schreiber) und SWR (Redaktion: Fritz Frey). DasDoku-Drama ist voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres im Ersten zusehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bents (NDR) / Anja Görzel (SWR)Tel.: 040 / 4156-2304Tel: 07221 929 11046Mail: i.bents@ndr.deMail: Anja.goerzel@swr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell