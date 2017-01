NDR und ARD Degeto drehen Mystery-Thriller mit Silke Bodenbender und Bibiana Beglau (FOTO)

Hamburg (ots) -Silke Bodenbender und Bibiana Beglau spielen die Hauptrollen indem Mystery-Thriller "Teufelsmoor" (Arbeitstitel), der bis zum 15.Februar 2017 in Lassan und Umgebung (Landkreis Vorpommern-Greifswald)sowie Berlin entsteht. Die Regie führt Grimme-Preisträgerin BrigitteMaria Bertele ("Grenzgang", "Die vierte Gewalt") nach einem Buch vonCorinna Vogelsang. Das Erste zeigt die Koproduktion von NDR und ARDDegeto voraussichtlich im Herbst 2017.Als ihr Vater Georg stirbt, fährt Übersetzerin Inga Hauck (SilkeBodenbender) gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Sohn Max in ihrHeimatdorf. In ihrem alten Elternhaus trifft sie auf Anna Kertesz(Bibiana Beglau) - Ingas Eltern hatten sie vor 30 Jahren zu sichgenommen, nachdem Annas erwachsener Bruder Zoltan auf rätselhafteWeise verschwunden war. Seit dem gleichen Tag wird auch Ingas BruderMagnus vermisst. Er war damals sechs Jahre alt - so wie Max jetzt.Der Verdacht, dass Zoltan Magnus verschleppt hat, besteht bis heute.Anna ist allerdings fest überzeugt davon, dass ihr Bruder unschuldigist.In ihrem Elternhaus wird Inga von ihrer Vergangenheit eingeholt.Bald liegen ihre Nerven blank. Bei einem Spaziergang wird Inga vonAnna zu einem alten Bauwagen am Rand des Moores geführt - undbeginnt, sich zu erinnern...Neben Silke Bodenbender und Bibiana Beglau spielen u. a. Cai Cohrs(Max), Barbara Schnitzler (Tuva Hauck), Peter Maertens (Georg Hauck),Steven Scharf (Christian Neumann), Peter Franke (Hannes Lünning),Norbert Stöß (Hermann Claus), Renato Schuch (Zoltan), Pauline Knof(Tuva jung) und Kai Maertens (Georg jung). Produzentin ist HeikeStreich (Nordfilm GmbH), Produktionsleitung: Hartmut Damberg, Kamera:Sten Mende, Redaktion: Daniela Mussgiller (NDR) und Christine Strobl(ARD Degeto).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell