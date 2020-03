Hamburg (ots) - "Unsere Geschichte - Der Norden auf Super 8" heißt das außergewöhnliche Geschichtsformat, das am Mittwoch, 1. April, um 21.00 Uhr mit drei Folgen startet. Bereits ab Montag, 23. März, sind alle Folgen dieser Reihe in der Mediathek abrufbar.Strikt aus der Perspektive von Amateurfilmern erzählt NDR Autorin Nina Rothermundt, was den Norden in den 50er-, 60er-, und 70er-Jahren prägte. In Folge eins steht das Thema "Urlaub und Freizeit" im Mittelpunkt. 162 Filmrollen von 14 Amateurfilmern sind die Basis für die emotionale und ungewöhnliche filmische Reise in die jüngste Vergangenheit. Das älteste Material stammt aus den 40er-Jahren.Eine Kindheit geprägt von Verzicht, Enge, aber auch unbändiger Lebensfreude und Solidarität wird so wieder lebendig. Eine Zeit, in der das Kinderzimmer der Dorfplatz war und ganz selbstverständlich neben Kühen im Teich gebadet wurde. Das Super-8-Filmmaterial zeigt große Heimatverbundenheit - Dörfer, deren Bewohner und Feste sind fester Bestandteil vieler Aufnahmen und geben einmalige und berührende Einblicke ins Alltagsleben der Menschen in Norddeutschland.Zeitzeugen aus Ostfriesland erinnern sich an die Armut in den 1950er-Jahren und wie sie bei der Tante in der Stadt stundenlang eine Wand anstarrten. Aus dieser Wand kam Wasser heraus. In Ostfriesland, dem damaligen Armenhaus des Nordens, musste das Wasser noch aus dem Brunnen geholt werden. Dafür kam wenigstens Fleisch und Gemüse auf den Tisch. Der Schweinestall war oft Teil des Hauses und Gemüse wuchs in jedem Garten. Ob Schwein, Schaf oder Kaninchen, Tiere sorgten für Wärme und Kleidung. In den 1970er-Jahren dokumentierten Hobbyfilmer zum Beispiel auch den Wandel in der Arbeitswelt, die veränderte Rolle der Frau und die ersten Aufbrüche in die Ferne - mit dem VW-Käfer.In Mecklenburg-Vorpommern war glücklich, wer aufs Wasser durfte. Ob mit selbstgebautem Segelboot, Surfbrett oder Faltboot - der Horizont war weit und lud zum Träumen ein. Konflikte mit der Volkspolizei gehörten dazu und wurden auf norddeutsche Art gelöst. Die weiteren Teile von "Unserer Geschichte - Der Norden auf Super 8" zeigt das NDR Fernsehen am Mittwoch, 8. April ("Familie und Wohnen"), und am Mittwoch, 15. April ("Arbeit und Konsum") jeweils um 21.00 Uhr.Die drei Teile von "Unsere Geschichte - Der Norden auf Super 8" stehen zur Ansicht im Vorführraum des NDR Presseportals ( http://www.NDR.de/presse ).Fotos: www.ARD-Foto.de. (http://www.ARD-Foto.de)In der ARD Mediathek ab Montag, 23. März; Sendestart im NDR Fernsehen: Mittwoch, 1. April, 21.00 UhrPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69086/4552949OTS: NDR / Das ErsteOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell