Hamburg (ots) - Die ARD schickt in diesem Jahr die Podcast- undRadioserie "Bilals Weg in den Terror" (NDR/rbb 2017) von PhilipMeinhold in den Wettbewerb um den renommierten Prix Italia 2017. DieSerie ist in Kooperation von NDR Kultur und N-JOY mit dem kulturradiovom rbb und radioeins entstanden. Die Relevanz des Stoffes für eininternationales Publikum und die serielle Erzählweise überzeugten dieARD-Vorjury.Bilals Geschichte beginnt in Zentralafrika, Ende der 1990er-Jahre.Als kleines Kind kommt er mit seiner Mutter und zwei Geschwisternnach Deutschland. Bilal, der mit bürgerlichem Namen Florent heißt,wächst in der Nähe der Hamburger Reeperbahn auf, mag Fußball, besuchtden Jugendclub der St. Pauli Kirche. Mit 14 gerät Florent insalafistische Kreise, verteilt vor dem Hauptbahnhof den Koran, trägtweiße Pluderhosen und lange Hemden. In Verehrung des ProphetenMohammed nennt er sich Bilal. Im Mai 2015 reist er nach Syrien ausund schließt sich der Terrororganisation IS an, zwei Monate späterist er tot.Die Radio- und Podcast-Serie ist unter www.ndr.de/bilal zu finden.Es gab bereits mehr als 100.000 Downloads. Der Autor Philip Meinhold,1971 in Berlin geboren, arbeitet seit mehr als 20 Jahren als freierJournalist, zunächst für die Jugendwelle Fritz, später für radioeinsvom rbb sowie als freier Autor für Zeitungen und Zeitschriften. Von2001 bis 2005 studierte er neben seiner journalistischen Tätigkeit amDeutschen Literaturinstitut Leipzig. Meinhold veröffentlichteErzählungen und Kolumnen in diversen Anthologien und gewannverschiedene Literaturpreise und Stipendien.Im Radio wurde die Serie "Bilals Weg in den Terror" vom 28. Januaran sonnabends auf NDR Kultur und im kulturradio vom rbb gesendet. Vom29. Januar an liefen die Folgen sonntags auf N-JOY, dem jungenRadioprogramm des NDR. Regie führte Nikolai von Koslowski.Der Wettbewerb Prix Italia gilt als eine der ältesten undbedeutendsten internationalen Auszeichnungen für Radio, Fernsehen undInternet und wird im September 2017 zum 69. Mal vergeben.Öffentlich-rechtliche und private Radio- und Fernsehstationen aus 45Ländern sind Partner und ständige Mitglieder des Prix Italia. DieOrganisation und Geschäftsführung hat die italienischeRundfunkanstalt RAI.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel: 040-4156-2333http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell