NDR kommt seinem verfassungsrechtlich vorgegebenen Auftrag nicht nach / Bürgermeisterkandidat Thomas Philipp Reiter fordert NDR-Korrespondentenbüro für Elmshorn (FOTO)

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) kommt seinem verfassungsrechtlichvorgegebenem Auftrag nicht nach. Darauf hat der ElmshornerBürgermeisterkandidat Thomas Philipp Reiter den Direktor desNDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein in Kiel, Volker Thormählen,in einem Schreiben hingewiesen. Reiter fordert ein eigenesNDR-Korrespondentenbüro für die Kreise Pinneberg und Steinburg mitSitz in Elmshorn."Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den verfassungsrechtlichvorgegebenen Auftrag, einen Beitrag zur individuellen undöffentlichen Meinungsbildung zu leisten und so zu einemfunktionierenden demokratischen Gemeinwesen beizutragen", erklärtReiter darin. Diesem Auftrag werde der NDR in Schleswig-Holsteinderzeit nicht gerecht, da wichtige regionale Bereiche von derBerichterstattung ausgeklammert würden. "Die Erfahrung zeigt, dassdie (...) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR-Studios inNorderstedt, das eigentlich regelmäßig aus dem Kreis Pinnebergberichten sollte, wenig Interesse an Themen aus dieser Region haben",so Reiter. Das NDR-Studio Heide in Dithmarschen zeige schon auf einemAbdeckungsplan im Internet, dass es sich für Elmshorn und dieschleswig-holsteinische Unterelbregion nicht zuständig fühle.Reiter fragt, warum der NDR in Niedersachsen neben fünf eigenenStudios noch sechs Korrespondentenbüros betreibe, unter anderem inVechta (31.000 Einwohner) und Verden an der Aller (27.000 Einwohner):"So stellt sich schon die Frage, warum Elmshorn (knapp 50.000Einwohner) als Zentrum des bevölkerungsreichsten Kreises unseresLandes mit weit über 300.000 Einwohnern, die ja auch Gebührenzahleran den NDR sind, nicht ebenfalls für eine eigeneKorrespondentenstelle in Frage kommt."