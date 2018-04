NDR, WDR, SZ: VW-Bonuszahlungen während des Dieselskandals

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Hamburg (ots) - Die Volkswagen Group of America zahlte nachRecherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zwischen Januar 2015und Juli 2017 sogenannte Bleibe-Boni an insgesamt 148 Mitarbeiter.Die Gesamtsumme beläuft sich auf rund 4,5 Millionen US-Dollar, denhöchsten Betrag von 450.000 Dollar erhielt Audi-Amerika-Chef ScottKeogh. Unter den Empfängern sind den Recherchen zufolge Manager, dieeng in die Abläufe des Dieselskandals eingebunden waren, wie etwa derlangjährige VW-Amerika-Chefjustiziar David Geanacopoulos. Auchwichtige Zeugen stehen auf der Liste. Mindestens zehn derBonusempfänger wurden bereits als Zeugen im Zusammenhang mit demAbgasskandal in den USA vernommen. Ein Bleibe-Bonus wird demMitarbeiter in Aussicht gestellt, aber nur dann gezahlt, wenn derAngestellte nach dem Ablauf eines vereinbarten Zeitraums noch immerim Unternehmen arbeitet."Das sieht nach einem Schweigegeld aus - danach, dass Loyalitäterkauft wird - nicht im Sinne der Wahrheit, sondern im Sinne derFirma", kritisiert der US-Anwalt Michael Hausfeld, der seitBekanntwerden der Abgasaffäre enttäuschte VW-Kunden vertritt.Volkswagen bestreitet auf Anfrage nicht, dass es solche Zahlungengegeben hat: "Es ist richtig, dass im Zuge der Diesel-Krise im Herbst2015 mit einer Reihe hochqualifizierter Mitarbeiter, die wichtig fürdas Unternehmen waren und sind, Retention Bonus-Vereinbarungengetroffen wurden - teilweise auch erstmalig", teilte das Unternehmenmit. VW habe in dieser Situation jedoch lediglich wichtigeMitarbeiter und deren Know-how halten wollen. "Diese Gratifikationenmit einem 'Schweigegeld' zu vergleichen, entbehrt jeglicher Grundlageund ist völliger Unsinn", so ein VW-Sprecher. Die Mitarbeiter seienbei den US-Ermittlungen verpflichtet, wahrheitsgemäß auszusagen.Sonst drohten ihnen hohe Strafen. Im übrigen sei die Zahlung vonBleibe-Boni ein in den USA übliches Vorgehen.Solche Zahlungen sind tatsächlich in den USA üblich. Allerdingsprofitierten von den Zahlungen auch zwei VW-Manager, die maßgeblichan der umstrittenen "Affenstudie" in den USA beteiligt waren, von dersich der Konzern kürzlich vehement distanziert hatte. Geanacopouloswar der VW-Jurist, der die Durchführung der Studie mitAbgas-Experimenten an Affen genehmigt hatte. Er erhielt bei einemJahresverdienst von rund 800.000 Dollar einen Bonus von 150.000Dollar. Auch der US-VW-Manager Stuart Johnson steht auf der Listeder Bonusempfänger, er erhielt 60.000 Dollar - rund ein Drittelseines Jahresgehalts. Johnson hatte das Labor für die Affentests vorder Durchführung besucht. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren fürVolkswagen - bisher hatte er nach eigener Aussage nie einenBleibe-Bonus bekommen.