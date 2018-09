NDR, WDR, SZ: Deutscher Staatsbürger in Türkei inhaftiert

Hamburg (ots) - In der Türkei ist nach Informationen von NDR, WDRund SZ erneut ein deutscher Staatsbürger festgenommen worden. Bei demMann handelt es sich um den ehemaligen Vorsitzenden der AlevitischenGemeinde Hamburg, Nurali Demir. Er sei am Freitagmittag, dem 21.September, bei der Einreise auf dem Istanbuler Flughafen vonPolizisten in Gewahrsam genommen worden, teilte seine Tochter mit.Sie war mit ihrem Vater am Morgen in die Türkei gereist, um an einerFamilienfeier teilzunehmen.Dem 51-jährigen Nurali Demir werde "Mitgliedschaft in einerterroristischen Organisation" vorgeworfen, sagte die Tochtergegenüber Reportern von NDR, WDR und SZ. Man habe ihn in dasIstanbuler Polizeipräsidium Bakirköy gebracht. Dort werde er zurStunde verhört.Das Auswärtige Amt war zu einer Stellungnahme bislang nicht zuerreichen. Auch von den türkischen Behörden gab es zunächst keineInformationen zu der Festnahme.Die Alevitische Gemeinde Hamburg hat nach eigenen Angaben rund 700Mitglieder kurdischer und türkischer Abstammung. Die Gruppierung giltals entschiedener Gegner des türkischen Präsident Tayyip RecepErdogan und hatte in der Vergangenheit immer wieder zuDemonstrationen gegen ihn aufgerufen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bentsi.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell