Hamburg (ots) - Der Verwaltungsrat des NDR hat sich in seinerheutigen Sitzung unter anderem mit dem UnternehmensgegenstandFernsehen befasst. In einer Zeit "alternativer Fakten", zunehmendermedialer Angebote in den Sozialen Netzwerken und abnehmenderpublizistischer Vielfalt komme dem glaubwürdigenQualitätsjournalismus eine Schlüsselrolle für die Meinungsbildung inder Gesellschaft zu, so Dagmar Gräfin Kerssenbrock,Verwaltungsratsvorsitzende des NDR."Qualitätsjournalismus ist personal- und damit kostenintensiv,eine Betrachtung unter reinen Wirtschaftlichkeitsgesichtspunktenverbietet sich in der Sache", sagte Gräfin Kerssenbrock weiter."Unabhängiger Journalismus und verlässliche Informationen sind einoriginäres Qualitätsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks."Auch das Erreichen von Zuschauern mit attraktivenUnterhaltungsangeboten, die mit "Weltprogrammen" zum Beispiel vonNetflix konkurrieren, wird immer schwieriger. Weder NDR noch ARDhätten 15 Millionen Dollar für eine Staffelfolge (wie angeblich bei"Game of Thrones") zur Verfügung. "Finanzielle Flexibilität ist einhohes Gut von NDR und ARD, um mit hoher Kreativität im Rahmen einesbegrenzten Programmbudgets zuschauergerechte Angebote machen zukönnen", so Gräfin Kerssenbrock. Das NDR Fernsehen - "Das Beste amNorden" - erziele im Vergleich aller Dritten Programme in ihremSendegebiet einen der größten Marktanteile. Es beweise damit seineüberragende regionale Kompetenz aus Sicht der Fernsehzuschauerinnenund -zuschauer. Auch die "Tagesschau" erreiche ständig höhereNutzerzahlen - inzwischen schalten jeden Tag um 20 Uhr über 10Millionen Menschen aller Altersgruppen ein.Der Verwaltungsrat hat außerdem den Bericht des unabhängigenDatenschutzbeauftragten des NDR entgegengenommen. Mit demInkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 wird derSchutz persönlicher Daten noch einmal verstärkt. Die notwendigenVoraussetzungen dafür schafft der neue NDR-Datenschutz-Staatsvertrag.Der 21. KEF Bericht wurde vom Verwaltungsrat sehr kritischgewürdigt. Die Auffassung der KEF, dass die ARD Überschüsseerwirtschaftet habe, erzeugt öffentlich eine Erwartungshaltung, dienach Auffassung des Verwaltungsrats nicht sachgerecht ist. Auchpauschale Abschläge bei den Personalkosten sind nichtnachvollziehbar. Die Aufforderung der KEF, die ARD solle ihrProgrammvermögen stärker nutzen, greife in die Programmhoheit derRundfunkanstalten ein. "Die Ankündigung der KEF, im 22. Bericht dieSportkosten kritisch untersuchen zu wollen, ist ein unzulässigerEingriff in die Programmautonomie der Rundfunkanstalten", so GräfinKerssenbrock. "Wer die Sendung eines Fußballspiels unterEinspargesichtspunkten betrachtet, will weniger Fußball imöffentlich-rechtlichen Fernsehen."