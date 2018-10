NDR Verwaltungsrat unterstützt Online-Strategie des Senders

Hamburg (ots) - Der NDR Verwaltungsrat hat sich in seiner Sitzungam Freitag, 12. Oktober, in Hamburg eingehend mit demUnternehmensgegenstand Online beschäftigt, also mit den Angeboten desNDR im Netz einschließlich tagesschau.de.Ulf Birch, Vorsitzender des NDR Verwaltungsrats: "Die Nutzung derlinearen Angebote ist nach wie vor dominant. Dennoch müssen sich alleSender weiter auf die Entwicklung zu einer stärkeren Nutzungunabhängig von Ort und Zeit einstellen, wenn sie auch mittel- undlangfristig ihr Publikum erreichen wollen. Dabei scheidet für dieöffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Möglichkeit aus, neueAngebote mit additivem Aufwand zu betreiben. Deshalb unterstützt derVerwaltungsrat den Weg des NDR, zur Stärkung seiner Digitalangeboteauf eine Umschichtung von Mitteln und auf das Nutzen von Synergien zusetzen. Durch vermehrte Online-Angebote auf eigenen digitalenPlattformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird dieser Weggefestigt und zielführend sein."Ein Beispiel für diese Strategie ist die geplante crossmedialeNachrichtenredaktion für Fernsehen, Radio und Online. In ihr sollen2020 die zentralen Nachrichten- und nachrichtennahen Einheiten desNDR am Standort Hamburg-Lokstedt zusammengefasst werden. Ulf Birch:"Dem NDR ist es bisher gelungen, alle Beteiligten auf diesem Wegmitzunehmen und die Pläne für künftige Zusammenarbeit gemeinsam zugestalten. Der bisherige Verlauf dieses wichtigen Zukunftsprojektsspricht dafür, dass es ein Erfolg wird."Erst vor zwei Tagen war die jüngste ARD/ZDF-Onlinestudieveröffentlicht worden, der zufolge nach wie vor der weit überwiegendeTeil der Bevölkerung "live" fernsieht. Im Schnitt verbringt einePerson ab 14 Jahren pro Tag 202 Minuten mit dem Ansehen von Fernsehenoder Videos. Davon entfallen 163 Minuten auf das Schauen vonSendungen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung entweder auf demFernsehgerät oder mobil per Livestream. Der "On-Demand-Anteil" machtin der Gesamtbevölkerung 39 Minuten aus. Anders ist das Bild beijungen Menschen: Mehr als die Hälfte von ihnen schauen mittlerweileVideos und Sendungen überwiegend mobil und unabhängig vonSendezeiten. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen liegt dasVerhältnis von "live"- zu "On-Demand"-Nutzung von Video-Angeboten bei46 zu 54 Prozent.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell