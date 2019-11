NDR Verwaltungsrat stimmt wichtigen Personalvorschlägen zu (FOTO)

Hamburg (ots) - Andreas Cichowicz (58) bleibt bis 2025 NDR Chefredakteur undLeiter des Programmbereichs Zeitgeschehen sowie stellvertretenderFernsehprogrammdirektor. Das beschloss der NDR Verwaltungsrat in seiner Sitzungam Freitag, 22. November, in Hamburg. Darüber hinaus stimmte der Verwaltungsratweiteren Vorschlägen zu, die NDR Intendant Lutz Marmor im Einvernehmen mitseinem designierten Nachfolger Joachim Knuth unterbreitet hatte.Gordana Patett (51) wird zum 1. Dezember 2019 multimediale Chefredakteurin imNDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern und stellvertretendeLandesfunkhausdirektorin. Sie folgt auf Joachim Böskens, derLandesfunkhausdirektor wird.Ilka Steinhausen (51) wird zum 1. Februar 2020 Leiterin des ProgrammbereichsHörfunk im NDR Landesfunkhaus Hamburg sowie Stellvertreterin derLandesfunkhausdirektorin. Sie folgt auf Hendrik Lünenborg, der Leiter derIntendanz wird.Adrian Feuerbacher (46) wird zum 1. Februar 2020 Leiter des Radioprogramms NDRInfo und Chefredakteur des NDR Hörfunks. Er folgt auf Claudia Spiewak, die inden Ruhestand geht und deren Stellvertreter er derzeit ist.Lutz Marmor, NDR Intendant: "Andreas Cichowicz prägt als Fernsehchefredakteurund Moderator seit vielen Jahren das starke publizistische Profil des NDR. Aufseinen sicheren journalistischen Kompass kann sich der NDR auch bei der weiterenkonsequenten crossmedialen Zusammenführung seiner Informationsangeboteverlassen. Gordana Patett, Ilka Steinhausen und Adrian Feuerbacher stehen fürhervorragenden Journalismus und sind bewährte Führungskräfte. Sie bringen besteVoraussetzungen für die anstehenden Veränderungsprozesse mit."Der NDR Verwaltungsrat stimmte in seiner Sitzung auch dem Vorschlag desIntendanten zu, dass Christoph Heinzle (51) zum 1. April 2020 Leiter desARD-Hörfunkstudios London wird. Er löst Jens-Peter Marquardt ab, der in denRuhestand geht. Christoph Heinzle ist derzeit Redakteur im Reporterpool von NDRInfo.In seiner Sitzung hat sich der Verwaltungsrat am Freitag des Weiteren über dieBeteiligungen des NDR informiert. Zu den Beteiligungen zählen insbesondere dieNDR Media GmbH und die Studio Hamburg GmbH, die für das Jahr 2019 positiveErgebnisse erzielen.Regina Möller, Vorsitzende des NDR Verwaltungsrats: "Der Verwaltungsrat hat sichdavon überzeugt, dass die Beteiligungen des NDR in einem guten Zustand sind underfolgreich am Markt agieren. Mit ihren erfreulichen Ergebnissen haben sie einenbeachtlichen Anteil daran, dass der NDR insgesamt wirtschaftlich solidedasteht."Weitere Informationen zu den Personalien:Andreas Cichowicz wurde in Plochingen (Baden-Württemberg) geboren. Ervolontierte bei der Vaihinger Kreiszeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Seit1986 arbeitet er für die ARD, zunächst als Redakteur beim SDR, dem heutigen SWR.Er war Studioleiter und Fernsehkorrespondent in den ARD-Studios Johannesburg undKairo. 2000 wechselte Andreas Cichowicz zum NDR. Seit 2001 moderiert er denARD-"Weltspiegel". Seit 2004 ist er Chefredakteur NDR Fernsehen und Leiter desProgrammbereichs Zeitgeschehen. 2010 wurde er zudem stellvertretender NDRFernsehprogrammdirektor.Gordana Patett stammt aus Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern). Sie absolvierte einLehramtstudium in den Fächern Musik und Germanistik an der Universität Rostock.Nach einer freien Tätigkeit bei Radio MV kam sie 1992 als Redakteurin zum NDR inSchleswig-Holstein. 2002 wechselte sie in das LandesfunkhausMecklenburg-Vorpommern. Dort leitete sie seit 2005 die Redaktion Musik und ab2013 zusätzlich die Redaktion Programmgestaltung. 2018 übernahm sie die Leitungder Redaktion Aktuell im Programmbereich Hörfunk.Ilka Steinhausen wurde in Preetz (Schleswig-Holstein) geboren. Sie studierteBiologie und Sport in Köln. Im Anschluss an ihr Volontariat beim NDR 1995arbeitete sie als Redakteurin bei NDR 2, als Reporterin beim Politikmagazin"Panorama" sowie im NDR Info Reporterpool. 2008 entsandte sie der NDR alsHörfunkkorrespondentin ins ARD-Hauptstadtstudio Berlin. Von 2013 bis 2015 warsie ARD-Sprecherin während des ARD-Vorsitzes des NDR. Seit 2016 ist sie Chefinvom Dienst aktuell bei NDR 2 sowie stellvertretende Programmchefin von NDR 2.Adrian Feuerbacher ist seit 1998 beim NDR. Nach Stationen als Reporter undModerator bei NDR Info ging er 2003 als Korrespondent nach Berlin insARD-Hauptstadtstudio. Von 2008 bis 2013 war er Referent des Hörfunkdirektors.Seitdem leitet Adrian Feuerbacher bei NDR Info die Programmgruppe Politik undAktuelles. Er studierte Volkswirtschaft und Sozialwissenschaften an denUniversitäten Göttingen und Chapel Hill. Er wurde mit dem Deutschen Radiopreis,einem Arthur F. Burns Fellowship und dem Kurt-Magnus-Preis der ARDausgezeichnet.Christoph Heinzle stammt aus Bamberg (Bayern). Er studierte Politikwissenschaft,Geschichte und Soziologie in Bamberg und Bonn. Er arbeitete zunächst fürkommerzielle Radiosender, u.a. als Parlamentskorrespondent, dann als Planer undAutor im SR-Fernsehen. 1999 kam er als freier Mitarbeiter zu NDR Info, wo er2000 Redakteur wurde. Von 2003 bis 2008 leitete er das ARD-HörfunkstudioSüdasien in Neu Delhi. Seit 2009 ist er Redakteur im Reporterpool von NDR Info,zeitweise auch im trimedialen Ressort Investigation.