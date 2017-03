NDR Verwaltungsrat stimmt wichtigen Personalien zu: - Marcus Bornheim Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell - Björn Wilhelm Leiter NDR Fernsehen und Koordination

Hamburg (ots) - Der NDR Verwaltungsrat hat am Freitag (17. März)in Hamburg u. a. zwei wichtigen Personalvorschlägen von IntendantLutz Marmor zugestimmt. Marcus Bornheim wird am 1. April 2017 ZweiterChefredakteur ARD-aktuell; Björn Wilhelm leitet ebenfalls ab 1. April2017 den Programmbereich NDR Fernsehen und Koordination in Hamburg.Marcus Bornheim, der derzeitige Redaktionsleiter Wirtschaft undSoziales beim Bayerischen Rundfunk, folgt Christian Nitsche nach, derzum selben Zeitpunkt als BR-Chefredakteur nach München zurückkehrenwird. Den Vorschlag von Marmor hatten die ARD-Intendantinnen und-Intendanten bereits im Februar angenommen, das Votum für Bornheimstand aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des NDRVerwaltungsrats. Die Gemeinschaftseinrichtung ARD-aktuell - hierwerden u. a. Tagesschau und Tagesthemen produziert - ist beim NDR inHamburg angesiedelt. Erster Chefredakteur von ARDâEUR'aktuell bleibtDr. Kai Gniffke.Björn Wilhelm wird Nachfolger von Jan Schulte-Kellinghaus, seit15. März neuer Programmdirektor beim Rundfunk Berlin-Brandenburg.Wilhelm leitet zur Zeit die Gemeinschaftsredaktion "NDR aktuell21:45" im Programmbereich Fernsehen des NDR LandesfunkhausesNiedersachsen in Hannover.NDR Intendant Lutz Marmor: "Marcus Bornheim bringt großejournalistische Kompetenz und Führungserfahrung mit. Mit meinenARD-Intendanten-Kolleginnen und -Kollegen bin ich mir einig, dass erein exzellenter Nachfolger für Christian Nitsche ist. Auch BjörnWilhelm ist ein Fernsehprofi und erfahrener Journalist. Er haterfolgreich neue Sendeformate entwickelt. Unter seiner Leitung hatsich 'NDR aktuell 21:45' aus Hannover als starkes regionalesNachrichtenformat im Norden etabliert."Marcus Bornheim (43) wurde in Bad Honnef geboren. Nach dem Besuchder Berliner Journalistenschule studierte er Politik,Wirtschaftsgeschichte und Soziologie an der Universität Bonn. Nachder Erlangung des Magistergrades war er als freier Mitarbeiter tätigbei Radiosendern und beim WDR Fernsehen sowie für den BayerischenRundfunk in Bonn. 1999 wurde er für den BR Reporter in Berlin, ab2004 entsandte ihn der BR als Korrespondent ins ARD-Hauptstadtstudio.Seit August 2011 ist Marcus Bornheim Redaktionsleiter Wirtschaft beimBayerischen Rundfunk und gehört zu den Moderatoren desWirtschaftsmagazins "plusminus".Björn Wilhelm (41) stammt aus Braunschweig. In Hannover studierteer Rechtswissenschaften. Ab 1996 arbeitete Wilhelm u. a. als Autorbei Deutsche Welle TV, der Frankfurter Rundschau und derSüdwest-Presse, später dann als Reporter und Redakteur für Sat.1 undverschiedene Produktionsfirmen. 2002 kam er in den ProgrammbereichFernsehen des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen und war dort alsRegisseur von Außenübertragungen für Das Erste und das NDR Fernsehentätig, außerdem als Redakteur vom Dienst, Reporter und Autor.Besonderen Anteil hatte Björn Wilhelm an der Entwicklung neuerSendeformate für die 18.15-Uhr-Leiste im NDR Fernsehen. 2005 wurde erstellvertretender Leiter der Gemeinschaftsreaktion derLandesfunkhäuser, vier Jahre später Leiter von "NDR aktuell 21:45"und der Redaktion Sonderprojekte (u. a. "NDR Klassik Open Air").Pressefotos: www.ARD-Foto.de, Passwort über NDR Fotoredaktion(Tel.: 040/4156 2306).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell