NDR Verwaltungsrat: Tamara Anthony, Claudia Sarre und Daniel Satra neue ARD-Korrespondenten

Hamburg (ots) - Die NDR Fernsehjournalistin Tamara Anthony wirdLeiterin des ARD-Studios in Peking. Auch NDR Redakteur Daniel Satrawechselt als ARD-Fernsehkorrespondent in die chinesische Hauptstadt.Claudia Sarre, Redakteurin bei NDR Info, geht alsHörfunkkorrespondentin in das ARD-Studio nach Washington. Der NDRVerwaltungsrat stimmte am Freitag, 3. Mai, entsprechenden Vorschlägenvon NDR Intendant Lutz Marmor zu.Tamara Anthony (41) wurde in Hamburg geboren und studierteGeschichte, Journalistik und Öffentliches Recht an der UniversitätHamburg sowie Europäische Politik und Verwaltung am College of Europein Brügge. Nach ihrem Programmvolontariat beim NDR arbeitete sie von2006 bis 2013 als Redakteurin beim Politikmagazin "Panorama", seit2014 ist sie Fernsehkorrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlinund übernahm zwischenzeitlich Vertretungen im ARD-Studio Peking. Sietritt am 1. Juli 2019 als Studioleiterin in Peking die Nachfolge vonMario Schmidt an, der zum NDR nach Hamburg zurückkehrt.Daniel Satra (44), in Hannover geboren, studierte an derGeorg-August-Universität Göttingen Soziologie, Slawische Philologiesowie Medien- und Kommunikationswissenschaften. Nach einemVolontariat im NDR arbeitete er als Reporter beim NDR Fernsehen inder Redaktion Ausland und Aktuelles und ist dort seit 2015 alsRedakteur beschäftigt. Zwischenzeitlich übernahm er Vertretungen inden ARD-Studios Washington, London, Singapur und Tokio und mehrfachim ARD-Studio in Peking. Daniel Satra übernimmt seine neue Aufgabezum 1. Juli 2019 von Michael Storfner, der ebenfalls zum NDR nachHamburg zurückkommt.Claudia Sarre (51), gebürtige Hamburgerin, studierte in LüneburgAngewandte Kulturwissenschaften sowie Media Studies an der New Schoolin New York City. Nach mehreren Stationen bei US-amerikanischenRadiosendern, einem Volontariat bei Radio ffn in Hannover undmehrjähriger Tätigkeit in der Nachrichtenredaktion des Senders kamsie 1999 als Redakteurin zu NDR Info. Von 2011 bis 2014 war sieHörfunkkorrespondentin im ARD-Studio in New York. Seit 2015 ist sieRedakteurin in den Programmgruppen Politik und Aktuelles undGesellschaft und Bildung bei NDR Info. Claudia Sarre tritt am 1.Januar 2020 als Hörfunkkorrespondentin im ARD-Studio Washington dieNachfolge von Martin Ganslmeier an.NDR Intendant Lutz Marmor: "Auslandskorrespondentinnen und-korrespondenten der ARD übernehmen eine herausgehobenejournalistische Aufgabe und Verantwortung. Sie berichten über dasaktuelle, aber auch das langfristige politische Geschehen und diegesellschaftlichen Entwicklungen in ihren Berichtsgebieten. Dafürsuchen wir die Besten. Tamara Anthony, Claudia Sarre und Daniel Satrastehen für besondere journalistische Kompetenz im NDR. Ich binüberzeugt davon, dass sie die vielfältigen Aufgaben sehr gutbewältigen werden."Ulf Birch, Vorsitzender des Verwaltungsrats: "Am InternationalenTag der Pressefreiheit wird daran erinnert, dass Journalistinnen undJournalisten weltweit an der Berichterstattung gehindert oderverfolgt werden. Umso wichtiger ist es, dass dieAuslandskorrespondentinnen und -korrespondenten der ARD nicht nur gutausgebildet sind, sondern auch ein entsprechendes Standing haben, umzu berichten."Hinweis: Pressefoto der ARD-Korrespondentinnen und-Korrespondenten auf Anfrage bei NDR Presse und Information /Fotoredaktion (Tel. 040 4156-2306) oder unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel: 040/4156-2333Mail:r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell