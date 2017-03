NDR Untersuchung rund um Erdgasförderplätze - Schadstoffe in Grünkohl und Pilzen nachgewiesen / Sendetermin: Montag, 6. März, 21.00 Uhr, NDR Fernsehen

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Hamburg (ots) - Grünkohl-Pflanzen und Pilze haben rund um Anlagender Erdgasindustrie Schadstoffe wie Toluol und Quecksilberaufgenommen. Das haben Untersuchungen im Auftrag des NDR ergeben.Wissenschaftler und Mediziner fordern eine zügige Ursachenforschung.Für die NDR-Dokumentation "Die Tricks der Öl- und Gasindustrie"wurde Grünkohl als Schadstoffindikator untersucht. Gepflanzt wurdeder Grünkohl im Umfeld des Betriebsplatzes des ErdgaskonzernsExxonMobil in dem Ort Bellen in Niedersachsen. Das Ergebnis derAnalysen der Jacobs University Bremen: Die Grünkohlprobe, die sechsMonate lang in einer Entfernung von 100 Metern zur Anlage stand,enthielt drei Mal mehr Toluol, als die Grünkohlprobe in einerEntfernung von einem Kilometer. Professor Nikolai Kuhnert von derJacobs University Bremen sieht in diesem Ergebnis einen Hinweis, derzu genaueren Untersuchungen Anlass gibt. Toluol kann Nieren - undFruchtbarkeitsschäden auslösen. In den USA hatte bereits eineUntersuchung rund um Förderplätze ergeben, dass Blätter in einerEntfernung von hundert Metern den Schadstoff Toluol enthielten. Mehrals 200 Ärzte in der Region Niedersachsen fordern eine zügigeUrsachenforschung, um herauszufinden, ob von den Erdgasanlagen in derRegion Schadstoffe ausgehen, die die Gesundheit der Anwohnergefährden.Außerdem hat der NDR Pilze untersuchen lassen, die rund umFörderplätze wachsen. Viele Proben waren auffällig mit Quecksilberbelastet. Neben einem Förderplatz in der Lüneburger Heide enthieltendie Pilze bis zu 1,5 mg Quecksilber pro Kilogramm. Der gesetzlicheHöchstgehalt für Wildpilze liegt bei 0,01 mg/kg.Mehr zum Thema in der Sendung "Die Tricks der Öl- und Gaskonzerne- Verschmutzen und verharmlosen" am Montag, 6. März, ab 21 Uhr im NDRFernsehen.