NDR Umfrage in Schleswig-Holstein: aktuell knappe Mehrheit für Rot-Grün

Hamburg (ots) - Der "Schulz-Effekt" wirkt sich offenbar auch inSchleswig-Holstein auf die politische Stimmung aus. Knapp zwei Monatevor der Landtagswahl am 7. Mai hat die SPD dort deutlichhinzugewonnen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage voninfratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks. Wenn schon amnächsten Sonntag ein neuer Landtag gewählt würde, wären dieSozialdemokraten im nördlichsten Bundesland die stärkste Kraft mit 33Prozent der Stimmen. Das ist ein deutlicher Zuwachs von siebenProzentpunkten gegenüber der Umfrage vom Dezember 2016. Bei derLandtagswahl von 2012 erreichte die SPD noch 30,4 Prozent.Damit liegt die SPD in Schleswig-Holstein erstmals seit 2011wieder vor der CDU. Die Union muss Verluste hinnehmen. Sie liegtzurzeit bei 27 Prozent (minus 7 Prozentpunkte im Vergleich zurletzten Umfrage). Sie hatte bei der Landtagswahl 2012 mit 30,8Prozent abgeschnitten.Die Grünen bleiben mit 14 Prozent drittstärkste Kraft, trotzleichter Verluste (-1 Prozentpunkt seit Dezember 2016). Die FDPbehauptet sich bei 9 Prozent. Neu im Landtag vertreten wäre dieAlternative für Deutschland mit aktuell 7 Prozent (+1 Prozentpunktseit Dezember). Von der 5-Prozent-Hürde ausgenommen ist derSüdschleswigsche Wählerverband (aktuell 3 Prozent, -1 Prozentpunktseit Dezember). Alle anderen Parteien würden den Sprung in denLandtag zurzeit nicht schaffen, darunter Die Linke (4 Prozent, -1Prozentpunkt seit Dezember) und die zurzeit noch im Parlamentvertretenen Piraten.Das Erstarken der SPD würde Rot-Grün zur Mehrheit verhelfen.Anders als in den vergangenen fünf Jahren wäre eine Einbindung desSSW in ein Regierungsbündnis für SPD und Grüne nicht mehrerforderlich. Gleichwohl hat die Zufriedenheit mit derRegierungsarbeit des aktuellen Dreierbündnisses von SPD, Grünen undSSW zuletzt noch einmal zugenommen und liegt jetzt bei 62 Prozent.Dies ist auch im bundesweiten Vergleich ein hoher Wert. Mehr als dieHälfte der Wahlberechtigten spricht sich für eine SPD-geführteLandesregierung nach dem Wahltermin am 7. Mai aus. Der Wunsch nacheinem Regierungswechsel hat abgenommen.Als wichtigstes politisches Problem im Bundesland nennen 17Prozent der Befragten den Bereich Migration und Flüchtlinge, gefolgtvon Fragen der Bildung und Schule (16 Prozent). Etwa drei Viertel derBefragten befürworten eine Rückkehr der Gymnasien zum Abitur nach 13Schuljahren - eine Forderung, die zuletzt die CDU erhoben hatte.Deutlich in den Hintergrund getreten sind die ProblemeArbeitslosigkeit und soziale Ungerechtigkeit.Ungeachtet der Mehrheitsverhältnisse liegt FDP-SpitzenkandidatWolfgang Kubicki bei den Sympathiewerten in Schleswig-Holstein an derSpitze (55 Prozent zufrieden/sehr zufrieden). Er überflügelt damitauch Ministerpräsident Torsten Albig (SPD, 53 Prozent). Es folgtGrünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold (30 Prozent). Daniel Günthervon der CDU erreicht hier nur Platz vier (20 Prozent). DenSpitzenkandidaten der AfD, Jörg Nobis, können etwa drei Viertel derBürger nicht beurteilen oder kennen ihn nicht.Amtsinhaber Torsten Albig (SPD) würde bei einer Direktwahl zurzeit50 Prozent erreichen. Er läge damit deutlich vor seinemHerausforderer Daniel Günther (CDU), der jetzt 21 Prozent erreicht(-2 Prozentpunkte seit Dezember). Auffällig ist der hohe Anteilderer, die sich in der Direktwahl für keinen der beiden Kandidatenentscheiden würden.Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut infratestdimap vom 9. bis 14. März 2017 per Telefon 1000 zufällig ausgewählteWahlberechtigte in Schleswig-Holstein. Die Fehlertoleranz beträgt 3,1Prozentpunkte (bei 50% Anteilswert) bis 1,4 Prozentpunkte (bei 5%Anteilswert).Hinweis an die Redaktionen: Alle Ergebnisse der Umfrage sind beiNennung der "Quelle: Infratest dimap im Auftrag des NDR" zurVeröffentlichung freigegeben und im Internet unter www.NDR.deabrufbar.