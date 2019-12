NDR Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und Grünen in Hamburg

Hamburg (ots) - Gut zwei Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg sind dieSozialdemokraten knapp die stärkste politische Kraft in der Hansestadt. Nacheiner Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks würdedie Partei des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher wieder auf Platz einslanden, wenn schon am kommenden Sonntag gewählt würde.Demnach käme die SPD aktuell auf 28 Prozent, knapp dahinter die Grünen auf 26Prozent. Die CDU läge mit 17 Prozent deutlich zurück. Die Linke erreichte 11Prozent. Wieder in der Bürgerschaft vertreten wären auch die AfD (7 Prozent) unddie FDP (6 Prozent). Im Vergleich zur vorigen NDR Umfrage in Hamburg vom Februar2019 hat die SPD drei Prozentpunkte verloren, die Grünen legten 4 Prozentpunktezu. Die CDU blieb stabil.Bei der Bürgerschaftswahl 2015 lag die SPD mit 45,6 Prozent deutlich vorne. DieCDU kam damals mit 15,9 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von den Grünen mit 12,3Prozent. Die Linke erzielte im Jahr 2015 8,5 Prozent, die FDP 7,4 Prozent. DieAfD zog mit 6,1 Prozent in die Bürgerschaft ein.Auch der künftige Senat sollte SPD-geführt sein, meinen aktuell 42 Prozent derHamburger Wahlberechtigten. Einen Senat unter Grünen-Führung wünschen sichhingegen 27 Prozent. Die CDU in der Führungsrolle ziehen 20 Prozent vor.Bei diesem Ergebnis könnte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher seineArbeit im Rahmen einer rot-grünen Koalition fortsetzen. 56 Prozent sind mitseiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden (25 Prozent sind weniger oder garnicht zufrieden). Mit der Arbeit der Grünen-Spitzenkandidatin und ZweitenBürgermeisterin Katharina Fegebank sind 39 Prozent zufrieden oder sehrzufrieden, 34 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden. Der CDU-SpitzenkandidatMarcus Weinberg landet in der Abfrage der Politikerzufriedenheit auf Platz vier,hinter Cansu Özdemir von der Partei Die Linke.Für diese Umfrage befragte Infratest dimap im Zeitraum vom 11. bis 16. Dezember2019 insgesamt 1004 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Hamburg. Die statistischeFehlertoleranz liegt bei 1,4 Prozentpunkten (bei einem Anteilswert von 5Prozent) bis 3,1 Prozentpunkten (bei einem Anteilswert von 50 Prozent).Alle Ergebnisse finden Sie ab sofort unter www.NDR.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69086/4471854OTS: NDR / Das ErsteOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell