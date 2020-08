Hamburg (ots) - Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) ermitteln wieder: Bis zum 10. September steht das Kommissarinnen-Duo für den NDR in Göttingen und Umgebung sowie in Hamburg für seinen vierten "Tatort"-Einsatz vor der Kamera. Die beiden werden in dem Fall "Die Rache an der Welt" (Arbeitstitel) mit der Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Studentin konfrontiert. Die Regie führt Stefan Krohmer, das Drehbuch schrieb sein "Stammautor" Daniel Nocke. Beide sind vielfach preisgekrönt. Ihr für den NDR entstandener Film "Meine fremde Freundin" wurde 2017 mit dem Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen geehrt (Hubertus Meyer-Burckhardt und Christoph Bicker für die Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft). Das Erste wird den neuen NDR "Tatort" aus Göttingen voraussichtlich im kommenden Jahr zeigen.Zum Inhalt des "Tatort: Die Rache an der Welt" (AT): Die heile Welt von Göttingen wird erschüttert durch einen Serientriebtäter, der an abgelegenen Ecken Frauen auflauert und zu sexuellen Handlungen zwingt. "Der Wikinger", wie der Mann in der Presse genannt wird, hat seine Opfer bislang am Leben gelassen. Als in einem kleinen Park an einem See die Leiche der Studentin Mira gefunden wird, fragen sich Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz, ob der Wikinger dieses Mal einen Schritt weiter gegangen sein könnte - das Opfer wurde erst brutal vergewaltigt, dann ermordet. Um keine Zeit zu verlieren, gibt Charlotte Lindholm den Anstoß für eine erweiterte Herkunftsanalyse der DNA vom Tatort ...Zu den weiteren Darstellerinnen und Darstellern gehören Daniel Donskoy (Nick Schmitz), Mala Emde (Jelena), Sascha Gersak (Henry Stropp), Leonard Carow (Elmo), Bagher Ahmadi (Ehsan), Eidin Jalali (Munir), Luc Feit (Gerd Liebig) und Jonas Minthe (Leon Ciaballa).Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction), Kamera: Patrick Orth, Producerin: Annette Köster. Die NDR Redaktion haben Christian Granderath und Sabine Holtgreve.Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie unter www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/) .Wegen der Corona-Pandemie können wir leider keinen Set-Termin anbieten.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69086/4676855OTS: NDR / Das ErsteOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell