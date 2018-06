Hamburg (ots) -Kommissarin Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler ist inihrem nächsten Fall einer Familientragödie in Göttingen auf der Spur- gemeinsam mit einer neuen Kollegin: Florence Kasumba ("BlackPanther", "Avengers: Infinity War", "Deutschland 86", "Tatort:Borowski und das Meer") spielt die Ermittlerin Anaïs Schmitz. Siewird in den kommenden Fällen mit Charlotte Lindholm zusammenarbeiten.Den "Tatort" mit Lindholm und Schmitz drehen Franziska Buch ("Emilund die Detektive", "Eine wie diese", "Thailand sehen und sterben")und ihr Team bis zum 6. Juli in Göttingen und Hamburg. Das Drehbuchfür den "Tatort: Born to Die" (Arbeitstitel) schrieben neben derRegisseurin Stefan Dähnert - von ihm stammen die Bücher für den sehrerfolgreichen Doppel-Tatort "Wegwerfmädchen" und "Das goldene Band" -und Jan Braren, der das Buch für den letzten Einsatz der Kommissarin"Der Fall Holdt" verfasste. Diesen 25. Fall mit Maria Furtwänglerverfolgten im November 2017 mehr als zehn Millionen Zuschauerinnenund Zuschauer (Marktanteil: 28,0 Prozent).Maria Furtwängler: "Ich freu' mich und bin sehr gespannt auf dieZusammenarbeit mit Florence. Unsere Konstellation bietet viel Raumfür interessante Wendungen. So verschieden wir auch sein mögen, soverbindet uns doch Eigensinn und Selbstbewusstsein. In Göttingen warich tatsächlich noch nie, bin sehr gespannt auf die Stadt. DieZusammenarbeit mit Franziska Buch war bereits im Vorfeld sehrfruchtbar und hat Spaß gemacht. Es war eine lange Entwicklungsphase,und jetzt freue ich mich sehr auf Charlotte Lindholm. Ich habe sievermisst."Florence Kasumba: "Ich freue mich sehr, jetzt Mitglied der'Tatort'-Familie zu sein. In Göttingen mit so tollen Kollegen wieMaria Furtwängler in einem spannenden Fall zu ermitteln, ist einebesonders schöne Herausforderung, die ich gern annehme. Gerade derUnterschied meiner Rolle zu Charlotte Lindholm ermöglicht es, nebenden Fällen auch noch interessante zwischenmenschliche Konstellationenzu erzählen."Christian Granderath, Leiter der NDR Abteilung Film, Familie undSerie: "Göttingen ist für uns eine reizvolle neue 'Tatort'-Stadt -und mit Anaïs Schmitz hat Charlotte Lindholm auch eine eigenwilligeKollegin an ihrer Seite, die sich von der strafversetztenLKA-Kommissarin nicht einschüchtern lässt. 'Born to Die' wird wiedereine spannende neue 'Tatort'-Folge mit Maria Furtwängler. Toll, dasFlorence Kasumba dabei ist. Die beiden sind ein starkes Paar." ZumInhalt: Charlotte Lindholm hat mit den Konsequenzen ihres letzten,misslungenen Einsatzes zu kämpfen. Als dessen Folge wurde sie vom LKAHannover zur Polizeidirektion Göttingen strafversetzt. Nun versuchtsie den Spagat zwischen ihrer Arbeit und ihrem Familienleben inHannover. Außerdem muss sie mit einem neuen Team klarkommen, obwohlihr gerade mangelnde Teamfähigkeit attestiert wurde. BesondereReibungspunkte gibt es zwischen Charlotte Lindholm und ihrer neuenKollegin Anaïs Schmitz, die sich in ihrer Arbeit ähnlich dominant wiesie verhält. Ihr Fall geht den beiden Kommissarinnen an die Nieren:In der abbruchreifen, verdreckten Umkleidekabine einesSchul-Sportplatzes wird entdeckt, dass hier eine Frau untermysteriösen Umständen mutterseelenallein entbunden hat. Manchesdeutet auf ein Verbrechen hin. Wo sind Mutter und Kind, leben sienoch?Weitere Darstellerinnen und Darsteller sind u. a. Lilly Barshy(Julija), Emilio Sakraya (Nino), Merab Ninidze (Vater Petkow), OliverStokowski (Ralf Schmölke), Daniel Donskoy (Nick Schmitz), OskarNetzel (David Lindholm) und Katrin Ackermann (Annemarie Lindholm).Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction GmbH); ProducerinAnnette Köster; Kamera: Konstantin Kröning. Die Redaktion habenChristian Granderath und Sabine Holtgreve. Hinweis: EinProduktionsfoto zum Drehstart schicken wir Ihnen gern. Kontakt: NDRPresse und Information, Tel. 040/4156-2305, E-Mail presse@ndr.de.Zu einem Settermin in Göttingen werden wir in Kürze einladen. / IBPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell