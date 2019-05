NDR: Schiffswerft Lürssen klagt gegen Bund wegen Exportstopp nach Saudi-Arabien

Hamburg (ots) - Im Streit um das Rüstungsexportverbot fürSaudi-Arabien zieht die Bremer Lürssen-Werft gegen dieBundesregierung vor Gericht. Nach Informationen von NDR undSüddeutscher Zeitung (SZ) hat das Unternehmen, das einen Großauftragüber Patrouillenboote für Saudi-Arabien abarbeitet, jetzt Klage vorder 4. Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts erhoben. Es geht umein Eil-Verfahren. Am Produktionsstandort in Wolgast liegenmindestens sechs fertige Boote zur Auslieferung bereit. Wegen desExportstopps kann Lürssen aber seinen Lieferverpflichtungen nichtnachkommen und hat die Serienproduktion gestoppt. Der Auftrag umfasstinsgesamt um die 35 Boote, 15 davon hat Saudi-Arabien bereitserhalten.Auf eine Bitte der Linken-Abgeordneten Heidrun Bluhm um einenBericht, hat das Finanzministerium die Klage eingeräumt. Weiter heißtes: Schadensersatzforderungen würden "gegebenenfalls aus demBundeshaushalt getragen." Das für Rüstungsexporte federführendeWirtschaftsministerium erklärte, "Einzelfallentscheidungen" würdengrundsätzlich nicht kommentiert, das betreffe auch etwaige Verfahrendazu.Lürssen wollte sich auf Anfrage nicht weiter zu dem Vorgangäußern, betonte jedoch: "Wir sind darum bemüht, in gemeinsamerAbstimmung mit der Bundesregierung sowie den weiteren Beteiligteneine Lösung zu finden", so ein Sprecher des Unternehmens.Das Gericht bestätigte den Eingang der Klage. Ein Sprecher sagteNDR und SZ, binnen zwei Wochen solle es einen Erörterungstermingeben. Dieser diene dem Zweck, die Möglichkeit eines Vergleichsauszuloten. Dem Vernehmen nach ist innerhalb der Regierung dasWirtschaftsministerium zu einer Stellungnahme aufgefordert worden.Ende März hatte die Bundesregierung den Ausfuhrstopp für deutscheRüstungsgüter nach Saudi-Arabien um weitere sechs Monate verlängert.Für diesen Zeitraum würden grundsätzlich auch keine Neuanträgegenehmigt. Damals hatte die große Koalition der WolgasterPeene-Werft, die zu Lürssen gehört, aber auch Hilfe in Aussichtgestellt. Seitens der SPD war immer wieder vorgeschlagen worden,andere Abnehmer für die bereits fertigen Boote zu finden, etwa dieMarine. Jedoch ist eine Entscheidung darüber in der Bundesregierungnoch nicht gefallen, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht.SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich, einer der Architekten derrestriktiven Rüstungsexportpolitik, zeigte sich überrascht vomVorstoß des Unternehmens: "Es bleibt der Firma Lürssen überlassen,auch den Rechtsweg zu beschreiten. Gleichwohl erschwert es denjenigendie Arbeit, die derzeit andere Möglichkeiten prüfen", sagte er amFreitag (17. Mai).Die Linken-Bundestagsabgeordnete Bluhm sieht in der Klage ein"finanzielles Risiko für den Bund". Wichtig sei eine Umwandlung derRüstungsindustrie hin zu zivilen Produkten: "Es kann nicht sein, dassso viele Arbeitsplätze bedroht sind, nur weil die Bundesregierung dasrichtige tut, nämlich Rüstungsexporte in Krisengebiete zu verbieten."Saudi-Arabien führt eine Militärallianz an, die in Jemen gegen dievon Iran unterstützten Huthi-Rebellen kämpft. Der Krieg hat weltweitzu einer der schlimmsten Katastrophen für die Bevölkerung geführt. Esherrscht größte Not. Die Bundesregierung hatte im November die Tötungdes regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten JamalKhashoggi zum Anlass genommen, die Rüstungsgeschäfte gänzlich zuunterbinden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell