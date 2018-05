NDR Rundfunkrat wählt neuen Verwaltungsrat

Hamburg (ots) - Der NDR Rundfunkrat hat am Freitag (25. Mai) diezwölf Mitglieder des Verwaltungsrats turnusgemäß neu gewählt. DerRundfunkrat - ihm gehören 58 Vertreterinnen und Vertreter desöffentlichen Lebens aus den vier NDR Staatsvertragsländern an - hattesich bereits vor einem Jahr, nämlich am 2. Juni 2017, neukonstituiert. Die Amtszeit beider Gremien beträgt fünf Jahre.Das sind die Namen der gewählten Verwaltungsratsmitglieder: AusNiedersachsen kommen Ulf Birch, Dr. Thea Dückert, Eckhard Gorka,Elisabeth Heister-Neumann, Dr. Volker Müller und Silva Seeler. AusSchleswig-Holstein sind gewählt Karola Schneider und Dr. JoachimWege; aus Mecklenburg-Vorpommern Sigrid Keler und Uta Maria Kudersowie aus Hamburg Regina Möller und Uwe Grund.Dr. Günter Hörmann, Vorsitzender des NDR Rundfunkrats: "Auf denNDR kommen anspruchsvolle Aufgaben im Zuge der ARD-weitenStrukturoptimierung zu. Die Geschäftsleitung des NDR bei diesemumfangreichen Prozess zu begleiten, wird zu den Aufgaben des neuenVerwaltungsrats zählen. Dafür sind die zwölf Vertreterinnen undVertreter, die der Rundfunkrat gewählt hat, sehr gut geeignet. Auchbeim neuen Verwaltungsrat sind die Interessen der Bürgerinnen undBürgern bestens aufgehoben. Der NDR ist wirtschaftlich solide. Dazuhat der bisherige Verwaltungsrat maßgeblich beigetragen. Ich dankeallen ausscheidenden Mitgliedern für ihre Arbeit."Sechs Mitglieder gehören dem Verwaltungsrat zum ersten Mal an: UweGrund, Elisabeth Heister-Neumann, Karola Schneider, Dr. Joachim Wege,Uta Maria Kuder und Regina Möller.Mit der Neukonstituierung scheiden folgende Mitglieder aus demVerwaltungsrat aus: Dr. Eva Möllring aus Niedersachsen; Irene Johnsund Dagmar Gräfin Kerssenbrock aus Schleswig-Holstein; Erwin Mantikaus Mecklenburg-Vorpommern sowie aus Hamburg Helmuth Frahm und BerndReinert.Der NDR Verwaltungsrat überwacht laut NDR-Staatsvertrag dieGeschäftsführung des Intendanten; das Gremium übt die Finanz- undManagementkontrolle aus. Seine Zustimmung muss der Verwaltungsratinsbesondere auch bei wichtigen Personalangelegenheiten geben. Vonseinen Aufgaben her ist der NDR Verwaltungsrat am Ehesten mit demAufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft vergleichbar; im Unterschiedzu Aufsichtsräten sind die Gremienmitglieder des NDR jedochehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell