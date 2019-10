NDR Rundfunkrat unterstützt gemeinsame Nachrichtenmarke NDR Info

Hamburg (ots) - Der NDR Rundfunkrat hat sich auf seiner Sitzung amFreitag, 25. Oktober, in Hamburg eingehend mit der geplantenEinführung der crossmedialen Nachrichtenmarke NDR Info befasst.Ab dem 4. November tragen auch NDR Nachrichtenangebote imFernsehen, im Netz und in Sozialen Netzwerken den Titel dergleichnamigen Radiomarke. Der NDR bündelt damit seineNachrichtenkompetenz unter einer Marke. So werden im NDR Fernsehendie norddeutschen Nachrichtenmagazine "NDR//Aktuell" in "NDR Info"umbenannt. Hinzu kommt eine NDR Info App, die ebenfalls am 4.November startet. Gemeinsames Motto aller Angebote ist: "NDR Info.Die Nachrichten für den Norden."Dr. Cornelia Nenz, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "DerRundfunkrat begrüßt die Einführung der gemeinsamen NachrichtenmarkeNDR Info. Sie steht für die konsequente crossmediale Ausrichtung derNachrichtenangebote, die immer und überall genutzt werden können.Egal ob im Radio, im Fernsehen oder online - bei NDR Info bekommendie Menschen die Nachrichten für den Norden schnell und verlässlich.So erfüllt der NDR seinen Informationsauftrag auch im medialenWandel."Der Rundfunkrat hat in seiner Sitzung ferner eine Richtlinie fürdie Verbreitung von NDR Telemedien über Drittplattformen beschlossensowie eine Anpassung des ARD-Genehmigungsverfahrens und desGenehmigungsverfahren des NDR für neue oder wesentlich veränderteTelemedien verabschiedet. Notwendig waren diese Änderungen wegen des22. Rundfunkänderungsstaatsvertrages, der am 1. Mai 2019 in Kraftgetreten ist. Die Landesrundfunkanstalten der ARD haben dazu jeweilsgleichlautende Regelungen entwickelt.Der Rundfunkrat hat sich am Freitag auch mit dem Thema Sexismus amArbeitsplatz und vorbeugenden Maßnahmen im NDR beschäftigt. Der NDRhat viele Informationsveranstaltungen für die Belegschaftdurchgeführt, Pflichtseminare für Führungskräfte eingeführt undVertrauenspersonen für die Mitarbeitenden benannt.Dr. Cornelia Nenz: "Der Bericht der GleichstellungsbeauftragtenNicole Schmutte hat uns davon überzeugt, dass der NDR konsequentgegen Sexismus am Arbeitsplatz vorgeht. Es bleibt natürlich nocheiniges zu tun. Aber die Haltung des NDR ist richtig: Jeder einzelneVorfall ist einer zu viel."Des Weiteren beschäftigte sich der Rundfunkrat mitProgrammbeschwerden.Die Programmbeschwerde über den Artikel "Krise in Venezuela:Maduro lässt internationale Hilfen zu" vom 10. April 2019 auftagesschau.de wies der Rundfunkrat mehrheitlich ab, weil er keinenVerstoß gegen den NDR-Staatsvertrag feststellen konnte.Gleichwohl gab es im Rechts- und Eingabenausschuss desRundfunkrats eine kritische Befassung mit der Gesamtheit derBerichterstattung über die Geschehnisse in Venezuela.Die Programmbeschwerde über die Meldung "Abholzung am Amazonas:Zerstörung des Regenwalds nimmt zu" in der Sendung Tagesschau vom 7.August 2019 wies der Rundfunkrat einstimmig ab.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel.: 040 / 4156-2301Mail: f.jahn@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell