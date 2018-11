NDR Rundfunkrat stimmt Wirtschaftsplan 2019 zu

Hamburg (ots) - Der NDR Rundfunkrat hat am 30. November in Hamburgdem Wirtschaftsplan 2019 des NDR zugestimmt. Eine Woche zuvor hattebereits der Verwaltungsrat die Planung gebilligt. Der Wirtschaftsplanlegt detailliert dar, wofür der NDR im kommenden Jahr seine Mitteleinsetzen will. Insgesamt weist der Haushalt für denVier-Länder-Sender im kommenden Jahr ein Volumen von rund 1,2 Mrd.Euro auf. Für 2019 rechnet der NDR mit einem handelsrechtlichenFehlbetrag von rund 146 Mio. Euro. Hierin sind in erheblichem Umfangkalkulatorische Aufwendungen enthalten, weil langfristigeRückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)mit einem sinkenden Zinssatz zu diskontieren sind. DieseMehraufwendungen sind nicht in die Bemessung des Rundfunkbeitragsdurch die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs)eingeflossen. Es handelt sich um eine rein kalkulatorischeBilanzposition, aus der kein Liquiditätsabfluss resultiert.Aus seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit rechnet der NDR miteinem operativen Ergebnis von minus 36 Mio. Euro. Nach Vorgabe seinerFinanzordnung muss der NDR ein ausgeglichenes Ergebnis für denVierjahreszeitraum 2017 bis 2020 erzielen. Diese Verpflichtung wirdnach heutigem Stand mit einem positiven Ergebnis von rund 89 Mio.Euro erfüllt. Im Wesentlichen trägt dazu der gute Jahresabschluss2017 bei, der in erheblichem Maße von dem Abschluss eines neuenTarifvertrags für die Altersversorgung vom November 2017 beeinflusstwar. Der neue Tarifvertrag führt für den NDR zu einer beachtlichenEntlastung bei den Betriebsrenten und den dafür notwendigenRückstellungen.Der NDR setzt auch im kommenden Jahr seine bereits 1993 begonnenenAnstrengungen zur Reduzierung seiner Fixkosten fort: 2019 werden -unter anderem im Zuge der ARD-Strukturreform - per saldo 8,5 Stellensozialverträglich abgebaut. Damit wird es im Norddeutschen Rundfunk2019 noch 3.387,5 Planstellen geben. Seit 1993 hat der NDR damit721,5 Planstellen sozialverträglich abgebaut. In dieserBeitragsperiode und in der Zeit bis 2024 plant der NDR einen Abbauohne betriebsbedingte Kündigungen von insgesamt 106,5 Planstellen.Der Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt auch erste Effekte aus derARD-Strukturreform. Die ARD-Anstalten wollen bis 2024 durchStrukturoptimierungen sowie durch harmonisierte Prozesse undeinheitliche EDV-Systeme rund 311 Mio. Euro einsparen. Für den NDRsind aus dieser Reform Verbesserungen von rund 52 Mio. Euro geplant.Noch nicht im Detail geplant sind Ertragsminderungen, die sich ausdem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus dem Juli 2018ergeben. Das BVerfG hatte entschieden, dass selbstgenutzteZweitwohnungen vom Rundfunkbeitrag zu befreien sind. Für die sichdaraus ergebenden Effekte liegen noch keine belastbaren Daten vor.Dr. Cornelia Nenz, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "DerRundfunkrat hat dem Wirtschaftsplan 2019 zugestimmt, weil damit eineverlässliche Grundlage für ein hochwertiges Programmangebot imnächsten Jahr geschaffen wird. Das Zahlenwerk schließt unter anderemMittel für die Planung und den Aufbau einer konsequent crossmedialarbeitenden Nachrichtenredaktion ein. Sie soll dazu beitragen, dassder NDR auch in Zukunft die Menschen im Norden über alleVerbreitungswege mit glaubwürdigen und seriösen Informationenerreicht."Lutz Marmor, NDR Intendant: "Der NDR wird auch 2019 mit einemsoliden Haushalt wirtschaften können. Seit 1993 haben wir im NDR mehrals 700 Planstellen sozialverträglich abgebaut und dabei unserProgrammangebot verbessert. Wir werden diesen Weg fortsetzen undnochmals nachlegen. In dieser Beitragsperiode und in der kommendenbis Ende 2024 werden wir auf mehr als 100 weitere Stellen verzichten.Ich bin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dankbar, dass siediesen nicht einfachen Kurs unterstützen."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationMartin Gartzkepresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell