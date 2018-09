NDR Rundfunkrat stimmt Jahresabrechnung 2017 zu

Hamburg (ots) - Die Jahresabrechnung des NDR für das Jahr 2017weist bei einem gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändertenHaushaltsvolumen einen Überschuss von 23,4 Millionen Euro aus. Dashandelsrechtliche Ergebnis, das sich als Differenz von Einnahmen inHöhe von 1.083,8 Millionen Euro und Aufwendungen von 1.038,2Millionen Euro ergibt, ist mit 45,6 Millionen Euro sogar noch höher.Hiervon sind jedoch Sondereffekte abzuziehen, die insbesondere dieAltersversorgungsaufwendungen und die Beitragsrücklage betreffen, unddie weder vom NDR beeinflussbar noch dem operativen Geschäftzuzuordnen sind.Die Erträge des NDR lagen um rund 16,5 Millionen Euro unter demPlan, was vor allem auf geringere Beitragserträge und geringereKapitalerträge zurückzuführen ist. Dies konnte jedoch durch höhereEinsparungen auf der Aufwandsseite mehr als kompensiert werden. Daspositive Jahresergebnis wird in erheblichem Maße von dem Abschlusseines neuen Tarifvertrags für die Altersversorgung vom November 2017beeinflusst. Der neue Tarifvertrag führt für den NDR zu einerbeachtlichen Entlastung bei den Betriebsrenten und den dafürnotwendigen Rückstellungen. Auch die Programmaufwendungen bliebenunter dem Planansatz, weil einige Programmprojekte auf die Folgejahreverschoben wurden. Bei den Investitionen sind insbesondere dieAnzahlungen für zwei bisher geleaste Gebäude hervorzuheben, diezwischenzeitlich in das Eigentum des NDR übergegangen sind. DerAnsatz für technische Investitionen wurde hingegen nicht komplettgenutzt, weil mit Blick auf den ARD-Strukturprozess einigeInvestitionsvorhaben bewusst zurückgestellt wurden.Der NDR Rundfunkrat hat der Jahresabrechnung am Freitag, 28.September 2018, in Hamburg zugestimmt. Mit dem Geschäftsjahr 2017 hatder NDR das erste Jahr der Beitragsperiode 2017 bis 2020abgeschlossen. Der Überschuss trägt dazu bei, dass der NDR denfinanziellen Ausgleich der Beitragsperiode 2017 bis 2020 erreichenwird.Dr. Cornelia Nenz, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "Das guteJahresergebnis zeigt, dass der NDR programmliche Vielfalt undverantwortungsbewusstes Wirtschaften miteinander verbindet. Das istein wichtiges Signal in einer Zeit, in der - wie auch dasBundesverfassungsgericht und das Gutachten des EuropäischenGerichtshofs bestätigt haben - die Bedeutung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks als Vielfalt sicherndes undOrientierungshilfe bietendes Gegengewicht zu Falschmeldungen oderHalbwahrheiten für die Gesellschaft wichtiger denn je ist."Lutz Marmor, NDR Intendant: "Bis 2020 bleibt der Rundfunkbeitragstabil, allein das erfordert kontinuierliches Sparen. DerJahresabschluss 2017 ist eine gute Grundlage, das finanzielle Zielder gesamten Beitragsperiode zu erreichen und gleichzeitigerfolgreiche Programme anzubieten. Wesentlich beeinflusst ist dieserJahresabschluss durch den nach jahrelangen Verhandlungenabgeschlossenen Tarifvertrag Altersversorgung, der zu spürbarenEntlastungen bei den Altersversorgungs-Rückstellungen geführt hat."In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschäftigte sich der NDRRundfunkrat mit dem Übertragungskonzept der European Championships.Für das internationale Ereignis in Glasgow und Berlin im August warenerstmals die Europameisterschaften in sieben Sportarten gebündeltworden. Gerd Gottlob, Leiter des NDR Programmbereichs Sport,informierte über den großen Publikumserfolg des innovativen Formats.Der NDR war Federführer innerhalb der ARD. 100 Stunden desWettbewerbs waren bei ARD und ZDF im Fernsehen zu sehen, 214 Stundenper Livestream auf sportschau.de und in der ZDF Mediathek. Dazu kamenu. a. Liveberichte, Exklusivgespräche und Hintergründe in den ARDRadioprogrammen. Das Angebot im Netz hatte rund 16 Millionen PageImpressions und 3,7 Millionen Visits, im Fernsehen liefen dieÜbertragungen durchweg mit zweistelligem Marktanteil. 43 MillionenMenschen schalteten mindestens einmal ein. Im Ersten sahen im Schnitt2,01 Millionen Menschen zu (Marktanteil: 15,1 Prozent).Dr. Cornelia Nenz: "Es freut den NDR Rundfunkrat, dass unserelangjährige Forderung, auch anderen Sportarten ein Forum zu bieten,mit diesem innovativen Konzept sehr gut umgesetzt wurde. Die EuropeanChampionships haben eindrucksvoll bestätigt, dass Sport imöffentlich-rechtlichen Rundfunk bestens aufgehoben ist und dort aufden verschiedenen Ausspielwegen ein Millionenpublikum begeisternkann. Die Idee von ARD, ZDF, BBC und der Europäischen Rundfunkunion,mehrere Meisterschaften der olympischen Sportarten zusammenzufassenund so für ihr Publikum möglichst attraktiv zu machen, hat sichrundum bewährt."Der Rundfunkrat beschäftigte sich in seiner Sitzung außerdem mitden Programmbeschwerden von drei Zuschauern und Hörern. DerenBeschwerden waren zuvor im Rechts- und Eingabenausschussbeziehungsweise im Programmausschuss behandelt worden. DerRundfunkrat sah die staatsvertraglich festgelegten Programmgrundsätzein keinem Fall verletzt und wies die Beschwerden ab.