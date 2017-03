NDR Rundfunkrat informiert sich über digitale interaktive Medien

Hamburg (ots) - Facebook, WhatsApp, YouTube und Google - welcheRolle spielen die sogenannten Intermediäre für Kommunikation undInformation in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft? U. a.mit dieser Frage befasste sich der NDR Rundfunkrat am Freitag, 24.März, in Hamburg. Als Referenten hatte das Gremium Dr. Jan-HendrikSchmidt vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an derUniversität Hamburg eingeladen. Schmidt wies in seinem Vortrag daraufhin, dass Intermediäre keine neutralen Plattformen sind; vielmehrstrukturierten sie Kommunikation. Ihr dominierendes Strukturprinzipsei die Personalisierung, so Schmidt. Das verspreche "relevantere"Informationen für die Nutzer, aber auch gezieltere Werbung, und esbeinhalte Potential für "Filterblasen".Ursula Thümler, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "Der schnelledigitale Wandel eröffnet Chancen, birgt aber auch Risiken für dieInformationsgesellschaft. Aufgabe des öffentlich-rechtlichenRundfunks ist es, ein verlässlicher Lotse durch dieInformationsvielfalt zu sein und Podien für den gesellschaftlichenDiskurs über wichtige politische Fragen zu bieten."Vor der Diskussion über digitale interaktive Medien hatte sich derRundfunkrat über den Sachstand zur Anmeldung zum 21. KEF-Berichtinformiert. Damit einher ging die Information des Gremiums über dieaktuelle wirtschaftliche Entwicklung des NDR.Ein Vertrag, über den der NDR Rundfunkrat zu befinden hatte,betrifft die weitere Zusammenarbeit der ARD und damit auch des NDRmit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bis 2023. Mit dem Vertragsichern sich die neun ARD-Landesrundfunkanstalten einschließlichARD-aktuell den Bezug von aktuellem Text- und Bildagenturmaterial.Ursula Thümler, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "Mit dem Vertragsetzen die Landesrundfunkanstalten ihre langjährige Zusammenarbeitmit der wichtigsten Nachrichtenagentur in Deutschland fort. Für denNDR ist dies von besonderer Bedeutung, da beim Norddeutschen Rundfunkneben den eigenen aktuellen Redaktionen auch ARD-aktuell, dieNachrichtenzentrale des Senderverbunds mit Tagesschau undTagesthemen, angesiedelt ist."Grünes Licht gab der Rundfunkrat ferner für die finanzielleBeteiligung des NDR an der Produktion weiterer 126 Folgen derHauptabendserie "In aller Freundschaft", für die der MDR dieredaktionelle Federführung hat. Die wöchentlich ausgestrahlte Serieerfreut sich großer Beliebtheit beim Publikum; aktuell läuft bereitsdie 20. Staffel mit den Folgen 754 bis 795. Die Staffeln 21 bis 23sollen von 2018 bis 2020 im Ersten zu sehen sein.Auf der Tagesordnung des Rundfunkrats standen außerdem mehrereProgrammbeschwerden von Zuschauern und Hörern. Deren Beschwerdenwaren zuvor im Rechts- und Eingabenausschuss beziehungsweise imProgrammausschuss behandelt worden. Der Rundfunkrat sah diestaatsvertraglich festgelegten Programmgrundsätze in keinem Fallverletzt und wies die Beschwerden ab.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell