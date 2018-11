NDR Rundfunkrat informiert sich über aktuellen Stand nach Asbestfunden in Hamburger Sender-Hochhaus

Hamburg (ots) - Der NDR Rundfunkrat hat sich in seiner Sitzung amFreitag, 30. November, in Hamburg über den aktuellen Stand nach denAsbestfunden in einem Büro-Hochhaus des Senders in Hamburg-Lokstedtinformiert. In der Woche zuvor war das gesamte Gebäude vorsorglichbis auf Weiteres gesperrt worden, nachdem Asbestfasern in zweiBüroräumen des 14. Obergeschosses nachgewiesen worden waren. In vierweiteren Räumen in unterschiedlichen Geschossen des Hauses warenkeine Fasern in der Raumluft gefunden worden. Das gilt auch füraktuelle, stichprogenartig durchgeführte Raumluftmessungen in denEtagen 7 bis 10. Dagegen wiesen in sieben Geschossen vorgenommene sogenannte Tupfproben an den Etagendecken zu 90 Prozent einen Befundauf. Derzeit wird das Hochhaus Raum für Raum auf eine möglicheAsbest-Belastung untersucht. Von den Ergebnissen hängen die weiterenSanierungsschritte ab.Dr. Cornelia Nenz, Vorsitzende des Rundfunkrats: "Die Transparenz,mit der die Asbestfunde im NDR behandelt werden, ist vorbildlich.Durch die Bereitstellung provisorischer Arbeitsplätze, aberinsbesondere auch durch das Engagement der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter und den starken Teamgeist war und ist der Sendebetriebgewährleistet. Dafür im Namen den Rundfunkrats herzlichen Dank!"Betroffen sind mehr als 300 Arbeitsplätze. Vorläufig sind alleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter u. a. durch die Nutzung vonKonferenzräumen, das Zusammenrücken in anderen Gebäuden und durchmobiles Arbeiten untergebracht. Ab Anfang Dezember stehen angemieteteBüroflächen in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung. Dasbelastete Gebäude stammt aus den 1970er-Jahren. Damals warasbesthaltige Füllmasse in Fugen zwischen den Geschossdeckenverwendet worden; die Füllmasse war jedoch eingeschlossen und standnicht in Verbindung mit der Raumluft. Bereits in der Vergangenheitgab es vorsorgliche Messungen, ohne dass Belastungen der Raumluftnachgewiesen wurden. Bei laufenden Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im12. und 13. Stock war festgestellt worden, dass die Abdichtungenasbestgestopfter Fugen teilweise beschädigt waren.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationMartin Gartzkepresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell