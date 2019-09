NDR Rundfunkrat genehmigt Jahresabrechnung 2018

Hamburg (ots) - Die Jahresabrechnung des NDR für das Jahr 2018schließt mit einem positiven operativen Ergebnis von 3,8 Mio. Euro.Dieser Überschuss liegt um 26,5 Mio. EUR über der Planung und stehtdem NDR zur Deckung seiner Aufwendungen und zum Ausgleich desErfolgsplans in der Beitragsperiode bis 2020 zur Verfügung. DieVerbesserung resultiert insbesondere aus der Entnahme der in denJahren 2017 und 2018 gebildeten Rücklage aus Beitragsmehrerträgen.Die Entnahme dient der Finanzierung der Mehraufwendungen aus einemVergleich mit den Kabelanbietern, die im Rundfunkbeitrag nichtenthalten sind. Das handelsrechtliche Ergebnis, das sich alsDifferenz von Erträgen in Höhe von 1.090,0 Mio. Euro und Aufwendungenvon 1.219,9 Mio. Euro ergibt, beläuft sich auf einen Fehlbetrag vonknapp 130,0 Mio. Euro, der über das Eigenkapital des NDR ausgeglichenwird. Von diesem Ergebnis sind jedoch Sondereffekte abzuziehen, dieinsbesondere die kalkulatorischen Altersversorgungsaufwendungen unddie Beitragsrücklage betreffen, und die weder vom NDR beeinflussbarnoch dem operativen Geschäft zuzuordnen sind.Die Erträge des NDR lagen um rund 3,6 Mio. Euro unter dem Plan,was vor allem auf geringere Beitragserträge, u. a. aufgrund der vomBundesverfassungsgericht festgestellten Befreiung von Zweitwohnungen,sowie auf niedrigere Kapitalerträge zurückzuführen ist. Auf derAufwandsseite haben sich vor allem die neuen Richttafeln 2018G derHeubeck AG ausgewirkt, mit denen der gestiegenen LebenserwartungRechnung getragen wird und die zu einer kalkulatorischenHöherbewertung der Pensionsrückstellungen führten.Der NDR Rundfunkrat hat der Jahresabrechnung am Freitag, 27.September 2019, in Hamburg zugestimmt. Der Rundfunkrat befasste sichin seiner Sitzung des Weiteren mit der Bilanz und mittelfristigenFinanzplanung der vom NDR federführend betreutenGemeinschaftsaufgaben (GSEA) und besichtigte das neue Nachrichtenhausder Redaktion ARD-aktuell, die beim NDR in Hamburg-Lokstedtangesiedelt ist.Dr. Cornelia Nenz, Vorsitzende des NDR Rundfunkrats: "DieJahresabrechnung 2018 zeigt einmal mehr, dass der NDR seineBeitragsmittel verantwortungsvoll und effektiv einsetzt, um dieMenschen im Norden mit informativen und unterhaltsamen Programmen zuversorgen. Der noch in diesem Jahr entstehende Newsroom als neueNachrichtenzentrale für die ARD und das crossmedialeNachrichtenkonzept des NDR sind Schwerpunkte, die der Rundfunkrat mitNachdruck unterstützt."Der künftige Newsroom von ARD-aktuell wird die redaktionelleKommunikation erleichtern und die Arbeit an den verschiedenenFormaten und für unterschiedliche Ausspielwege deutlich engerverzahnen. ARD-aktuell produziert hier die linearen Sendungen wieTagesschau, Tagesthemen und den Nachrichtenkanal tagesschau24 sowiedie Online-Angebote tagesschau.de und die Tagesschau-App.Lutz Marmor, NDR Intendant: "Der NDR ist finanziell auf Kurs.Allerdings haben wir große finanzielle Herausforderungen vor uns.Unser Haushalt ist zusätzlich belastet, weil wir im NDR von derBeitragsbefreiung der Zweitwohnungen aufgrund vieler Ferienwohnungenin Norddeutschland überproportional betroffen sind. Zudem muss derNDR wegen Asbestbelastungen in Lokstedt einen Neubau finanzieren. Diedafür notwendigen Entscheidungen haben die Gremien des NDR bereitsgetroffen."Am 21. November 2018 war auf dem NDR Gelände in Hamburg-Lokstedtein Bürohaus aus den 1970er Jahren nach dem erstmaligen Nachweis vonAsbestfasern in der Raumluft zum Schutz der Gesundheit derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter komplett geschlossen worden. Von derSchließung des Gebäudes sind mehr als 300 Arbeitsplätze betroffen.Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind inzwischen u. a. durch dieNutzung von Konferenzräumen, das Zusammenrücken in anderen Gebäuden,durch mobiles Arbeiten sowie durch das Anmieten von Büroflächen inder unmittelbaren Umgebung provisorisch untergebracht. Der NDR hatnach den Asbestfunden einen Neubau auf dem Gelände inHamburg-Lokstedt beschlossen.Der Rundfunkrat befasste sich in seiner Sitzung am Freitag auchmit einer Programmbeschwerde zum Beitrag "Umgang mit der AfD: Schlussmit Verständnis" in der Sendung "Panorama" vom 13.6.2019. DieBeschwerde war zuvor im Programmausschuss behandelt worden. DerRundfunkrat sah die staatsvertraglich festgelegten Programmgrundsätzenicht verletzt und wies die Beschwerde mit einer Enthaltung ab.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationFrank JahnTel.: 040 / 4156-2301Mail: f.jahn@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell