Hamburg (ots) - Das investigative NDR Rechercheformat "STRG_F" hatden "YouTube Goldene Kamera Digital Award" bekommen. "STRG_F" gehörtzu funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, und wurde in derKategorie "Best of Information" ausgezeichnet. "STRG_F - dasTastenkürzel steht am Rechner fürs Suchen und Finden. Und genau daswollen die Reporterinnen und Reporter des Reportage-Kanals. Sie gehenThemen nach, die ihre jungen Zuschauer wirklich interessieren, siesind sich für nichts zu fein, haben vor nichts Angst. Ihr Ziel istdie Geschichte. Sie wollen erklären, herausfinden, aufdecken. Und dasmachen sie sehr, sehr gut!", begründete die Jury ihre Entscheidung.Die Verleihung war am Donnerstag, 26. September, in Berlin; LindaZervakis und Daniele Rizzo moderierten.NDR Intendant Lutz Marmor: "Das Team von STRG_F beweist, dasshervorragende Recherche und unabhängige, fundierte Information auchbeim jungen Publikum bestens ankommen. Ich gratuliere sehr herzlichzu diesem Preis!"Im Zentrum von "STRG_F" steht ein junges Team von Reporterinnenund Reportern sowie Autorinnen und Autoren, die sich auf die Suchebegeben und wissen wollen, was hinter Geschichten steckt. "STRG_F"erzählt die Recherche, die Zweifel, die Haltung der Reporterinnen undReporter zu einem Thema, die Erfolge bei einer Suche genauso wie dieMomente, in denen sie nicht weiterkommen, alles begleitet mit Kameraund Smartphone. Die Geschichten drehen sich um Themen, die für dieZielgruppe 20 bis 29 in ihrer Lebenswelt politisch odergesellschaftlich relevant sind. Entwickelt von der Redaktion"Panorama" gemeinsam mit funk, ist STRG_F zudem Entwicklungslabor undExperimentierfläche für neue Erzählformen und junge Talente iminvestigativen Journalismus. Veröffentlicht wird einmal in der Wocheauf YouTube; los ging's im 27. Februar 2018. Neben "Kliemannsland",dem Messenger Bot "Novi" und "Wumms!", das in Kooperation mit RadioBremen entsteht, ist "STRG_F" das vierte Angebot, das der NDR fürfunk produziert.Mit dem "Digital Award" zeichnen die Funke Mediengruppe undYouTube "Creator aus, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälennicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicherKreativität, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mutdie Menschen bewegen".