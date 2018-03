NDR Radios vergrößern ihren Vorsprung

Hamburg (ots) - Rund 6,9 Millionen Hörerinnen und Hörer schaltenbundesweit täglich mindestens ein Radioprogramm des NDR ein. ImNorden ist es rund die Hälfte aller Menschen ab 14 Jahren. BeimMarktanteil überspringt der NDR die 50-Prozent-Marke. In deraktuellen Media-Analyse erreicht er 50,6 Prozent, das ist ein Plusvon 1,4 Prozentpunkten. Der Vorsprung vor den 17 privatenRadio-Anbietern im Norden vergrößert sich auf jetzt 10,3Prozentpunkte - die kommerzielle Konkurrenz kommt der jüngstenMedia-Analyse Audio (MA) zufolge insgesamt auf einen nahezukonstanten Marktanteil von 40,3 Prozent. In drei von vierBundesländern ist ein NDR Programm Marktführer.Knapp 9,6 Millionen Menschen in Norddeutschland hören lautMedia-Analyse täglich Radio. Dies entspricht einer Tagesreichweitevon 78,9 Prozent. Die durchschnittliche Hördauer am Tag beträgt 192Minuten, damit ist sie um drei Minuten gestiegen.Dr. Arno Beyer, Stellvertretender NDR Intendant: "Das Radio istfür die Norddeutschen ein wichtiger Begleiter durch den Tag. Knappsieben Millionen Hörerinnen und Hörer entscheiden sich täglich fürden NDR. Die wichtigsten Gründe dafür sind aktuelle, verlässlicheInformationen, vielfältige Musikangebote und gute Unterhaltung. ZumGesamterfolg tragen zwar in erster Linie unsere massenattraktivenProgramme bei, aber eben auch die Angebote von NDR Kultur und NDRInfo."Die wichtigsten Ergebnisse:- NDR 1 Niedersachsen bleibt klarer Marktführer im größtennorddeutschen Bundesland und steigert seinen Marktanteil auf 23,7Prozent. Die Tagesreichweite erhöht sich auf 21,1 Prozent.- NDR 90,3 hat die Marktführerschaft auf dem Hamburger Radiomarktzurückerobert. Das Landesprogramm erreicht von Montag bis Sonntageinen Marktanteilswert von 20,7 Prozent.- NDR 1 Radio MV bleibt Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern underzielt einen Marktanteil von 26,9 Prozent. Im deutschlandweitenVergleich bleibt das Programm das erfolgreichste ARD-Radio im eigenenSendegebiet nach Tagesreichweite (in Prozent).- NDR 1 Welle Nord erreicht in Schleswig-Holstein einenMarktanteil von 14,3 Prozent.- NDR 2 legt beim Marktanteil im ganzen Norden zum vierten Mal inFolge zu (Montag bis Sonntag) und kommt jetzt auf 16,8 Prozent. Inder Währung "Hörer pro Durchschnittsstunde", besonders wichtig fürdie Werbewirtschaft, erreicht NDR 2 von Montag bis Freitag jetzt818.000 Hörer - das ist ein Plus von 16.000.- N-JOY legt bei der Tagesreichweite in Norddeutschland leicht zuauf 9,3 Prozent, der Marktanteil steigt auf 4,7 Prozent.- NDR Info erzielt einen neuen Bestwert: Bei der Tagesreichweite(Montag bis Freitag) steigert sich das Informationsprogramm des NDRauf 4,9 Prozent. Bundesweit schalten täglich 657.000 Menschen dasProgramm ein, 7000 mehr als bei der letzten MA.- NDR Kultur hat sein gutes Ergebnis bestätigt und kommt auf eineTagesreichweite von 2,6 Prozent. Zum Weitesten Hörerkreis gehörenbundesweit rund 2,1 Millionen Menschen, im Norden liegt der WeitesteHörerkreis jetzt bei 14,2 Prozent.Die Ergebnisse im Detail (Marktanteilswerte beziehen sich auf dieWochentage Montag bis Sonntag, die Tagesreichweite auf die WochentageMontag bis Freitag, wenn nicht anders angegeben):NDR 2 setzt seinen Erfolgskurs fort: Laut jüngster Media-Analyselegt das Programm beim Marktanteil im ganzen Norden zum vierten Malin Folge zu und kommt jetzt auf 16,8 Prozent (zuletzt 16,4 Prozent).2,7 Millionen Menschen schalten jeden Tag NDR 2 ein, 1,2 Millionenvon ihnen sind 14 bis 49 Jahre alt. In der Währung "Hörer proDurchschnittsstunde", besonders wichtig für die Werbewirtschaft,erreicht NDR 2 von Montag bis Freitag jetzt 818.000 Hörer - das istein Plus von 16.000. Von den 14- bis 49-Jährigen schalten pro Stundeim Durchschnitt 380.000 ein. Für Werbetreibende ist NDR 2 damit klardie Nummer eins im Norden. Zudem gehört NDR 2 mit diesen Wertenerneut zu den bundesweit zehn reichweitenstärksten werbetragendenProgrammen.Dr. Arno Beyer: "Mit seinem Mix aus aktuellen Informationen fürden ganzen Norden, seinem vielfältigen Musikprogramm und gelungenerComedy trifft NDR 2 das Lebensgefühl vieler Menschen. Deswegen bleibtes das mit Abstand meistgehörte Programm im Norden. Danke an dieHörerinnen und Hörer und an das gesamte Team."N-JOY hat stabil täglich rund 1,2 Millionen Hörerinnen und Hörerbundesweit. Bei der Tagesreichweite legt das junge Radioprogramm desNDR in Norddeutschland leicht zu auf jetzt 9,3 Prozent, derMarktanteil steigt auf 4,7 Prozent (plus 0,4 Prozentpunkte).NDR Info erzielt in der MA 2018 Audio I einen neuen Bestwert: Beider Tagesreichweite (Montag bis Freitag) steigert sich dasInformationsprogramm des NDR auf 4,9 Prozent gegenüber 4,7 Prozent inder letzten MA. Damit ist es nach wie vor das erfolgreichsteInformationsprogramm im Norden und liegt klar vor demDeutschlandfunk. Besonders eindrucksvoll ist die Steigerungsrate inSchleswig-Holstein von 6,2 auf 6,9 Prozent. Bundesweit schaltentäglich 657.000 Menschen das Programm ein, das sind 7000 mehr als beider letzten MA. Zum Weitesten Hörerkreis von NDR Info gehören nunrund 2,9 Millionen Menschen. Das entspricht im Norden 20,0 Prozentder Bevölkerung.Dr. Arno Beyer: "NDR Info informiert schnell und aktuell, kompaktund zuverlässig - auch mit längeren Formaten, Gesprächssendungen undAnalysen. Immer mehr Menschen im Norden wissen die Vorzüge dieseswortgeprägten Programms zu schätzen - Qualität setzt sich durch."NDR Kultur hat sein gutes Ergebnis bestätigt und kommt auf eineTagesreichweite von 2,6 Prozent. Damit liegt es im Sendegebiet vorDeutschlandfunk Kultur und Klassik Radio. Bundesweit sind täglich364.000 Menschen dabei. NDR Kultur ist auch weiterhin dasmeistgehörte Klassik- und Kulturprogramm im Norden. Zum WeitestenHörerkreis gehören bundesweit rund 2,1 Millionen Menschen, im Nordenliegt der Weiteste Hörerkreis jetzt bei 14,2 Prozent.Der Marktanteil der vier Landesprogramme des NDR erhöht sich imNDR Sendegebiet auf einen Marktanteil von 24,6 Prozent. Täglichschalten bundesweit rund 3,3 Millionen Menschen eines der Programmeein.NiedersachsenNDR 1 Niedersachsen bleibt klarer Marktführer im größtennorddeutschen Bundesland. Der Marktanteil steigt auf 23,7 Prozent(vorige Media Analyse: 22,1 Prozent). Die Tagesreichweite erhöht sichauf 21,1 Prozent. NDR 2 legt im Land erneut leicht zu und kommt aufeinen Marktanteil von 18,7 Prozent (zuvor 18,6 Prozent). Bereits zumzwölften Mal in Folge belegen die beiden NDR Programme damit diePlätze 1 und 2 in Niedersachsen. Auf dem dritten Rang platziert sichAntenne Niedersachsen mit 10,8 Prozent Marktanteil. Radio ffn kommtauf 10,4 Prozent Marktanteil. Der Marktanteil aller NDRRadioprogramme in Niedersachsen ist deutlich von 50,8 auf 52,8Prozent angestiegen.Dr. Arno Beyer: "Das Radio-Doppel des NDR erweist sich einweiteres Mal als erfolgreich. Unangefochtener Marktführer im Land istseit 25 Jahren NDR 1 Niedersachsen. Glückwunsch auch an NDR 2 zumguten Ergebnis. Ich danke unseren treuen und unseren neuen Hörerinnenund Hörern."Schleswig-HolsteinNDR 1 Welle Nord erreicht in Schleswig-Holstein einen Marktanteilvon 14,3 Prozent und eine Tagesreichweite von 18,6 Prozent.Bundesweit wird das Programm von mehr als einer halben MillionMenschen gehört. NDR 2 legt zu und erzielt einen Marktanteil von 17,7Prozent, auch die Tagesreichweite steigt auf 20,3 Prozent.N-JOY erhöht in Schleswig-Holstein seine Tagesreichweite auf 10,1Prozent. Der Marktanteil liegt bei 4,9 Prozent. Mit allen seinenRadioprogrammen steigert sich der NDR in Schleswig-Holstein auf einenMarktanteil von 48,3 Prozent und liegt damit weiterhin vor derprivaten Konkurrenz (47,8 Prozent).Mecklenburg-VorpommernNDR 1 Radio MV bleibt Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern. DasProgramm kommt auf einen Marktanteil von 26,9 Prozent. Mit einemVorsprung von 2,9 Prozentpunkten liegt NDR 1 Radio MV weiter vor demzweitplatzierten Konkurrenten Ostseewelle (24,0 Prozent). NDR 1 RadioMV erzielt zugleich mit 34,2 Prozent die beste Tagesreichweite seit2011. Zudem bleibt NDR 1 Radio MV im deutschlandweiten Vergleich daserfolgreichste ARD-Radio im eigenen Sendegebiet nach Tagesreichweite(in Prozent). Bundesweit schalten jeden Tag insgesamt 526.000Hörerinnen und Hörer NDR 1 Radio MV ein.Dr. Arno Beyer: "Die gelungene Mischung aus Musik und Informationmacht NDR 1 Radio MV erneut zum beliebtesten Radiosender inMecklenburg-Vorpommern. Ich gratuliere dem gesamten Team zu diesemschönen Erfolg!"HamburgNDR 90,3 hat die Marktführerschaft auf dem Hamburger Radiomarktzurückerobert. Das Landesprogramm erreicht in der MA 2018 Audio I vonMontag bis Sonntag einen Marktanteilswert von 20,7 Prozent - ein Plusvon 2,1 Prozentpunkten. Die Tagesreichweite von NDR 90,3 erhöht sichauf 16,3 Prozent - der beste Wert seit 2009. Auf Platz zwei kommt NDR2 mit 15,9 Prozent - knapp vor dem Konkurrenten Radio Hamburg (15,8Prozent). Mit allen seinen Programmen erzielt der NDR in derHansestadt einen Marktanteil von 50,8 Prozent, ein Zuwachs von 2,9Prozentpunkten. Der Wert für die private Konkurrenz beträgt 39,5Prozent. Bundesweit gewinnt NDR 90,3 in dieser Media-Analyse erneutHörerinnen und Hörer hinzu und erreicht nun 516.000 Menschen. Dr.Arno Beyer: "NDR 90,3 hat die richtige Mischung für Hamburg:aktuelle, verlässliche Informationen und Hintergrundberichte aus derStadt und dazu ein attraktiver Musikmix. Gratulation auch an NDR 2zum zweiten Platz in Hamburg!"Die vorliegende MA Audio ist die Konvergenzstudie für Radio undOnline-Audio unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Media-Analysee.V. (agma). Damit kann die Reichweite klassischer Radioprogramme mitder teilnehmender Online-Audio-Angebote verglichen werden.Die klassischen Radioprogramme erreichen über alleVerbreitungswege hinweg mit einer Tagesreichweite von insgesamt 76,9Prozent (Montag-Sonntag) täglich deutlich mehr Menschen im NDR Gebietals die teilnehmenden Online-Audio-Angebote aus den Kategorien "WebOnly Radios" (0,5 Prozent) sowie "User GeneratedRadios/Musikstreamingdienste" (1,6 Prozent). Größtes Angebot in derletztgenannten Kategorie ist Spotify mit 1,4 Prozent Nutzern täglichim NDR Gebiet.Mit der am 28. März veröffentlichten neuen MA 2018 Audio I werdendie bislang separat herausgegebenen Studien MA Radio und MA Audiounter dem Namen MA Audio zusammengeführt. Die Erhebung derklassischen Radioprogramme bleibt dabei unverändert und auch dieErgebnisse bleiben vergleichbar. Die in dieser Meldung ausgewiesenenReichweiten und Marktanteile für klassisches Radio umfassen (wiebisher) bereits die Radionutzung über alle Verbreitungswege inklusiveOnline.Bei der Kennziffer "Weitester Hörerkreis" (kurz: WHK) gibt es abdieser MA Audio eine Änderung: Ab sofort wird der WHK auf Basis derHörer in den letzten 4 Wochen berechnet (statt wie bislang auf Basisvon 2 Wochen).Der Berichterstattungsrhythmus der neuen MA Audio entspricht demder bisherigen MA Radio (zwei Mal pro Jahr). Die Ergebnisse dernächsten MA Audio erscheinen am 11. 