NDR Radios vergrößern ihren Vorsprung

Hamburg (ots) - Rund 6,9 Millionen Hörerinnen und Hörer schaltenbundesweit täglich mindestens ein Radioprogramm des NDR ein. Das istknapp die Hälfte aller Menschen ab 14 Jahren. Insgesamt hören 9,6Millionen Menschen in Norddeutschland laut Media-Analyse täglichRadio.Damit konnte der NDR seinen Marktanteil auf insgesamt 50,6 Prozentsteigern. Die privaten Radio-Anbieter im Norden kommen der jüngstenMedia-Analyse Audio (MA) zufolge zusammen auf einen Marktanteil von40,3 Prozent. In drei von vier Bundesländern ist ein NDR ProgrammMarktführer.Die durchschnittliche Hördauer am Tag beträgt 192 Minuten, damitist sie auf hohem Niveau stabil.Dr. Arno Beyer, Stellvertretender NDR Intendant: "Das Radio istfür die Norddeutschen ein wichtiger Begleiter durch den Tag. Knappsieben Millionen Hörerinnen und Hörer im Norden entscheiden sichtäglich für den NDR. Die wichtigsten Gründe dafür sind aktuelle,verlässliche Informationen, vielfältige Musikangebote und guteUnterhaltung. Zum Gesamterfolg tragen in erster Linie unseremassenattraktiven Programme bei, aber auch die Angebote von NDRKultur und NDR Info."Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA Audio 2018 I fürNorddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audioPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell