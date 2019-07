NDR Radios haben die meisten Hörerinnen und Hörer im Norden

Hamburg (ots) - Rund 6,3 Millionen Menschen schalten täglich dieRadioangebote des Norddeutschen Rundfunks ein. Das entspricht imNorden einer Tagesreichweite von 45,6 Prozent. Die kommerzielleKonkurrenz kommt in Norddeutschland auf eine Tagesreichweite von 44,4Prozent. Damit liegt der NDR weiterhin vor den 17 privatenRadio-Anbietern im Norden. Der Marktanteil des NDR beträgt laut derjüngsten Media-Analyse 44,5 Prozent. Hier erreichen die Mitbewerberim Norden 45,6 Prozent. Der NDR ist in zwei von vier Bundesländernmit einem Programm Marktführer.Insgesamt hören in Norddeutschland rund 9,5 Millionen Menschentäglich Radio. Das entspricht einer Tagesreichweite von 78,1 Prozent.Die durchschnittliche Hördauer liegt bei 197 Minuten am Tag, so dieMedia-Analyse 2019 Audio II. Das sind sieben Minuten mehr als bei dervorigen MA.NDR Intendant Lutz Marmor: "Das Radio begleitet die Menschen imNorden in ihrem Alltag: Vier von fünf Norddeutschen schalten täglichein und die Hördauer ist sogar gestiegen. 6,3 Millionen Menschenentscheiden sich dabei jeden Tag für ein Radioprogramm des NDR.Unsere Mischung aus Information, Unterhaltung, Service und Kultur istein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Dafür danke ich allenHörerinnen und Hörern und allen, die für den Erfolg der NDR Programmearbeiten."Die wichtigsten Ergebnisse:- NDR 1 Niedersachsen ist mit einem Marktanteil von 20,6 Prozentweiterhin Marktführer in dem Bundesland. NDR 1 Niedersachsen und NDR2 belegen zum 15. Mal in Folge die Plätze 1 und 2 in Niedersachsen.- NDR 1 Welle Nord erreicht in Schleswig-Holstein einenMarktanteil von 16,2 Prozent. Bundesweit nutzen täglich 453.000Hörerinnen und Hörer das Programm.- NDR 1 Radio MV bleibt weiterhin die Nummer 1 inMecklenburg-Vorpommern. Das Programm erreicht einen Marktanteil von26,4 Prozent und ist damit zum sechsten Mal in Folge im Land vorn.- NDR 90,3 ist beim Marktanteil stabil und erzielt in deraktuellen Media-Analyse 16,1 Prozent. Bundesweit schalten täglich402.000 Menschen das Stadtradio für Hamburg ein.- NDR 2 bleibt mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent stabil. 2,6Millionen Menschen bundesweit schalten das Pop-Programm täglich ein.Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer proDurchschnittsstunde" von Montag bis Freitag bleibt stabil bei807.000.- N-JOY kommt in Norddeutschland auf eine Tagesreichweite von 8,1Prozent. Bundesweit hat N JOY täglich rund 1,1 Millionen Hörerinnenund Hörer.- NDR Info liegt bei einer Tagesreichweite von 4,9 Prozent.Bundesweit nutzen 653.000 Menschen täglich das Programm. Der WeitesteHörerkreis von NDR Info ist auf rund 3,1 Millionen Menschenbundesweit gestiegen.- NDR Kultur erzielt in Norddeutschland eine Tagesreichweite von1,9 Prozent. Den Weitesten Hörerkreis bilden jetzt bundesweit rund1,9 Millionen Menschen, ein Plus von 38.000.Die Ergebnisse im Detail (Marktanteilswerte beziehen sich auf dieWochentage Montag bis Sonntag, die Tagesreichweite auf Montag bisFreitag):NDR 2 bleibt mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent stabil. 2,6Millionen Menschen bundesweit schalten das Pop-Programm täglich ein,1,2 Millionen von ihnen sind zwischen 14 und 49 Jahre alt. InMecklenburg-Vorpommern steigert sich das Programm auf einenMarktanteil von 9,4 Prozent (ein Plus von 1,2 Prozentpunkten), inHamburg auf jetzt 14,5 (plus 0,6 Prozentpunkte). Da NDR 2 das einzigeRadioprogramm des Norddeutschen Rundfunks ist, das Werbung sendet,zählt hier auch die für die Werbewirtschaft besonders wichtige Angabe"Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag. NDR 2 hatlaut der jüngsten Media-Analyse Audio stabil 807.000 "Hörer proDurchschnittsstunde", bei den 14- bis 49-Jährigen 354.000. Damit istNDR 2 für Werbetreibende nach wie vor die Nummer eins im Norden.Zudem gehört NDR 2 mit diesen Werten erneut zu den bundesweit zehnreichweitenstärksten werbetragenden Programmen.N-JOY kommt in Norddeutschland auf eine Tagesreichweite von 8,1Prozent. Beim Marktanteil erreicht das junge Radioprogramm des NDR3,7 Prozent. Bundesweit hat N JOY täglich rund 1,1 MillionenHörerinnen und Hörer.NDR Info liegt bei einer Tagesreichweite von 4,9 Prozent. Damitist NDR Info auch weiterhin das erfolgreichste Informationsprogrammim Norden, der Abstand zum Deutschlandfunk beträgt jetzt 1,9Prozentpunkte. In Hamburg erreicht NDR Info eine Tagesreichweite von7,2 Prozent. Bundesweit nutzen 653.000 Menschen täglich das Programm.Zum Weitesten Hörerkreis von NDR Info zählen jetzt rund 3,1 MillionenMenschen bundesweit - 200.000 mehr als bei der vorigen MA. Das ist inNorddeutschland jeder Fünfte.NDR Kultur erzielt in Norddeutschland eine Tagesreichweite von 1,9Prozent. Damit bleibt es unangefochten das meistgehörte Klassik- undKulturprogramm im Norden - vor Deutschlandfunk Kultur und KlassikRadio. In Hamburg steigt die Tagesreichweite leicht auf 2,2 Prozent(vorher: 2,0 Prozent). Bundesweit schalten 266.000 Menschen täglichdas Programm ein. Den Weitesten Hörerkreis bilden jetzt bundesweitrund 1,9 Millionen Menschen, ein Plus von 38.000. Im Norden macht er12,7 Prozent aus.Der Marktanteil der vier Landesprogramme des NDR liegt imSendegebiet bei 22,1 Prozent. Täglich schalten bundesweit 2,8Millionen Menschen eines der Programme ein.NiedersachsenNDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen bereits zum 15. Mal in Folgedie Plätze 1 und 2 in Niedersachsen. NDR 1 Niedersachsen bleibt damitdas meist gehörte Radioprogramm im größten norddeutschen Bundesland.Der Marktanteil beträgt 20,6 Prozent. Täglich schalten bundesweit 1,6Millionen Hörerinnen und Hörer das Programm ein. NDR 2 kommt inNiedersachsen auf 16,0 Prozent Marktanteil. Trotz leichter Rückgängebleiben beide Programme vor den privat-kommerziellen Anbietern Radioffn (15,1 Prozent Marktanteil) und Antenne Niedersachsen (11,1Prozent Marktanteil). Der NDR erreicht mit seinem gesamten Angebot imRadio in Niedersachsen einen Marktanteil von 44,7 Prozent, allePrivatsender kommen zusammen auf 42,6 Prozent.NDR Intendant Lutz Marmor: "Die Ergebnisse der Media-Analyse Audiobestätigen das große Vertrauen der Hörerinnen und Hörer in den NDR.NDR 1 Niedersachsen und NDR 2 belegen zum 15. Mal in Folge die beidenSpitzenplätze. Der NDR ist in Niedersachsen fest verankert. Ganzbesonders gratuliere ich dem Team von NDR 1 Niedersachsen - seit 26Jahren die Nummer 1. Danke an unsere Hörerinnen und Hörer."Schleswig-HolsteinNDR 1 Welle Nord erreicht im nördlichsten Bundesland einenMarktanteil von 16,2 Prozent. Im Bundesgebiet nutzen täglich 453.000Hörerinnen und Hörer das Programm. NDR 2 hält in Schleswig-Holsteinseinen Marktanteil stabil bei 14,5 Prozent. N-JOY erzielt hier eineTagesreichweite von 9,3 Prozent. Der Marktanteil bleibt bei 4,3Prozent. Mit allen seinen Radioprogrammen erzielt der NDR inSchleswig-Holstein einen Marktanteil von 45,1 Prozent, die privateKonkurrenz liegt bei 50,3 Prozent.Mecklenburg-VorpommernNDR 1 Radio MV bleibt weiterhin die Nummer 1 inMecklenburg-Vorpommern. Das Programm erreicht einen Marktanteil von26,4 Prozent und ist damit zum sechsten Mal in Folge im Land vorn.Der Vorsprung von NDR 1 Radio MV vor der zweitplatzierten Ostseewelle(Marktanteil 22,8 Prozent) beträgt 3,6 Prozentpunkte. NDR 1 Radio MVsteigert zugleich seine Tagesreichweite auf 27,9 Prozent. Mit seinemGesamtangebot erzielt der NDR in Mecklenburg-Vorpommern einenMarktanteil von 44,1 Prozent. Alle Privatsender zusammen kommen auf50,0 Prozent. Bundesweit schalten jeden Tag 414.000 Menschen NDR 1Radio MV ein.NDR Intendant Lutz Marmor: "NDR 1 Radio MV ist und bleibt dieStimme Mecklenburg-Vorpommerns. NDR 1 Radio MV trifft mit seinerbesonderen Mischung aus Musik und Information den Geschmack derMenschen in Mecklenburg-Vorpommern. Ich danke unseren Hörerinnen undHörern für ihr großes Vertrauen und gratuliere dem gesamten Team."HamburgNDR 90,3 ist beim Marktanteil stabil und erzielt in der aktuellenMedia-Analyse 16,1 Prozent. Bundesweit schalten täglich 402.000Menschen das Stadtradio für Hamburg ein. Auf dem hart umkämpftenRadiomarkt in der Hansestadt steigert NDR 2 seinen Marktanteil auf14,5 Prozent. Mit allen seinen Programmen baut der NDR in Hamburgseinen Marktanteil auf 42,6 Prozent aus. Die private Konkurrenzerreicht 48,0 Prozent.Die vorliegende MA Audio ist die Konvergenzstudie derArbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Diehier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alleEmpfangswege inklusive Online und DAB+.Die Ergebnisse der nächsten MA Audio erscheinen am 25. Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA 2019 Audio II fürNorddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audio