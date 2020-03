Hamburg (ots) -Sperrfrist: 06.03.2020 20:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Für ihre Rolle als Kommissarin Katrin König im NDR "Polizeiruf 110: Der Tag wirdkommen" ist Schauspielerin Anneke Kim Sarnau beim DeutschenFernsehkrimi-Festival als "beste Darstellerin" geehrt worden. Die Auszeichnungwurde am Freitag, 6. März, in Wiesbaden verliehen. Im "Polizeiruf 110: Der Tagwird kommen" holt Katrin König, die bereits seit 2010 an der Seite von AlexanderBukow (Charly Hübner) in Rostock ermittelt, die eigene Vergangenheit ein.Beeindruckt hat die Jury, "wie eine Schauspielerin mit großer Emotion und Mutzum Risiko die Integrität und Persönlichkeit ihrer Figur angesichts extremerAnforderungen durch Drehbuch und Regie aufrechterhält". Nie werde die FigurOpfer, "auch wenn sie den Kampf mit ihren inneren und äußeren Dämonen imWechselspiel von körperlicher Vergiftung und Entzug fast zu verlieren droht".Im "Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen" wird Katrin König früh morgens beimJoggen am Warnow-Ufer von zwei Männern zusammengeschlagen, nachdem sie eineandere Frau vor deren Belästigung schützen wollte. Besonders schlimm für König,da es ihr sowieso schon sehr schlecht geht, seit sich der Serientäter GuidoWachs erneut bei ihr gemeldet hat. Sie hatte ihn durch eine Beweismanipulationhinter Gitter gebracht. Nun setzt er König unter Druck: Entweder sie hilft ihm,wieder Kontakt zu seiner Frau zu finden, oder er wird sie ihres Vergehensbezichtigen. Kommissar Bukow macht sich Sorgen um seine Kollegin ...Der "Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen" ist eine Produktion der filmpoolfiction GmbH im Auftrag des NDR für das Erste. Regie führte Eoin Moore nacheinem Buch von Florian Oeller. Die Redaktion im NDR hatte Daniela Mussgiller.Das Erste zeigt den Krimi voraussichtlich im Sommer 2020.Im Wettbewerb des Festivals liefen zehn von einer Jury ausgewählteTV-Produktionen; rund 70 waren eingereicht worden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4539906OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell