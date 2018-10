NDR Online-Autor Harenberg mit Preis für Leichte Sprache ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Der NDR Autor Mark Harenberg hat denLeichte-Sprache-Preis der Universität Hildesheim und derDudenredaktion erhalten. Ausgezeichnet wurde er für seine Übersetzungder neuen Datenschutzbestimmungen in Leichte Sprache auf NDR.de. Mitdem Preis, der in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen wurde und mit1500 Euro dotiert ist, werden Übersetzungen prämiert, die "sprachlichund inhaltlich korrekt, funktional und der Situation angemessensind", hieß es in der Ausschreibung. Die Dudenredaktion und dieHildesheimer Forschungsstelle Leichte Sprache hatten dreihervorragende Übersetzungen ausgewählt - der Preisträger wurde dannvon einer Expertengruppe der Lebenshilfe Braunschweig bestimmt.Die Expertengruppe lobte Mark Harenbergs Text, weil er zwar langsei - es dem Leser aber nicht so vorkomme. Man könne das Thema gutverstehen. Hervorgehoben wurden außerdem die vielen guten Erklärungenkomplexer Begriffe, zum Beispiel das Wort "Datenschutz" selbst oderauch "Europäische Union". Es werden, so das Urteil derExpertengruppe, im Text damit genau die richtigen Begriffebeschrieben. Bei Facebook etwa seien zwar auch Erklärungen derDatenschutzbestimmungen zu finden, so die Expertengruppe - "aber inschwer".Um allen Menschen den Zugang zu wichtigen Informationen zuermöglichen, bietet der NDR unter www.NDR.de/leichtesprache einumfassendes Angebot an. Die Texte stellen Kompliziertes klar undeinfach dar - und auch barrierefrei.Den ausgezeichneten Beitrag finden Sie hier: http://ots.de/gPBvn5Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bentsi.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell