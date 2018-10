(ots) - Der NDR Nachwuchspreis 2018 geht nach Frankreich:Ausgezeichnet wurden Andréa Bescond und Eric Métayer für ihren indiesem Jahr entstandenen Film "Little Tickles". Andréa Bescond spieltzugleich auch die Hauptrolle. Der NDR vergibt den mit 5000 Eurodotierten Nachwuchspreis seit 2012 im Rahmen des Filmfests Hamburg anFilmschaffende, die dort ihr Langfilmdebüt oder ihre zweiteRegiearbeit zeigen. Die Ehrung wurde am Sonnabend, 6. Oktober, amAbend auf der von Julia Westlake moderierten Abschlussveranstaltungübergeben.Aus der Jurybegründung: "Die Geschichte einer Frau, die ihretraumatischen Erlebnisse ihrer Misshandlungen als achtjährigesMädchen im Tanz verarbeitet, um endlich wieder Herrin über ihreneigenen Körper zu werden, hat uns auf ganzer Ebene überzeugt. (...)Eine kraftvolle Story mit außergewöhnlicher Regie, die Mut beweistund es schafft, uns auf eine tragikomische Reise mitzunehmen, ohneins Kitschige abzurutschen."Jury-Mitglieder waren Sven Halfar, Autor und Regisseur, JonasKatzenstein, Produzent, und Dr. Ingrid Nümann-Seidewinkel, Juristinund ehemalige Finanzsenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg.Zum Inhalt: In dem autobiografisch inspirierten Drama verarbeitetKo-Regisseurin und Hauptdarstellerin Andréa Bescond schonungslos undzugleich humorvoll die Folgen ihres sexuellen Missbrauchs. Dieachtjährige Odette liebt es, zu malen und zu lachen. Wovor sollte sieAngst haben, als ein Freund ihrer Eltern fragt, ob er sie einbisschen kitzeln darf? Die Signale, die das Mädchen danach an dieErwachsenen sendet, kommen nicht an. Später versucht Odette, dasErlebte im Tanz zu verarbeiten. Mit Ende 30 ist sie eine gefragteTänzerin. Und auch wenn ihr Alltag weiterhin durchzogen ist von denWunden ihres Traumas, kämpft die selbstbewusste Freidenkerin mit vielLeidenschaft und Humor in jedem Moment um die Souveränität über ihrLeben. (MG)Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTelefon: 040 / 4156-2300Fax: 040 / 4156 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell