NDR: Mehrere deutsche Kinder von IS-Anhängern in lebensbedrohlichem Gesundheitszustand

Hamburg (ots) - Unter den mindestens 60 deutschen Kindern, die innordsyrischen Lagern mit ihren Müttern interniert sind, befinden sicheinige nach NDR Recherchen in einem lebensbedrohlichenGesundheitszustand. So beispielsweise die drei Monate alte Maria,deren deutsche Eltern sich der Terrormiliz IS angeschlossen hattenund die nun in einem Gefangenenlager der kurdisch-dominierten"Demokratischen Kräfte Syriens" (SDF) lebt. Das Baby istoffensichtlich stark unterernährt und leidet anscheinend an einergroßflächigen Pilzinfektion. Geboren wurde Maria in der bis zuletztumkämpften Kleinstadt Baghouz.Die in Niedersachsen lebende Großmutter eines weiteren Kleinkindesklagt, ihr Enkel läge im syrischen Gefangenenlager al-Haul "fast imSterben", weil es ebenfalls stark unterernährt sei und an anhaltendemDurchfall leide. Diese Angaben konnten allerdings nicht unabhängigüberprüft werden.Das Auswärtige Amt teilt seit Monaten immer wieder mit, man könnevor Ort keine konsularische Betreuung gewährleisten. Schließlich gebees seit Schließung der deutschen Botschaft in Damaskus keinediplomatischen Beziehungen mehr zu Syrien.Dirk Schoenian vertritt die Großmutter als Anwalt. Er hält dieAussagen der deutschen Diplomaten für nicht stichhaltig. "DieBundesrepublik hat eine Verpflichtung gegenüber ihren eigenenStaatsangehörigen, und die haben auch einen Anspruch gegenüber derRegierung auf Beistand", sagte der Rechtsanwalt aus Hannovergegenüber Reportern des NDR. Sollte es zu Todesfällen kommen, danntrage die Bundesregierung dafür zumindest eine Mitverantwortung.Auf Anfrage des NDR zu der Situation der Kinder antwortet dasAuswärtige Amt nur allgemein. Die Bundesregierung prüfe möglicheOptionen, um deutschen Staatsangehörigen, auch in humanitären Fällen,eine Rückführung nach Deutschland zu ermöglichen. Man versucheaußerdem, "deutschen Staatsangehörigen, insbesondere Kindern, inprekären Einzelfällen über Partnerorganisationen, die in denFlüchtlingslagern vor Ort tätig sind, die erforderliche medizinischeHilfe vor Ort zukommen zu lassen."Nach UN-Angaben starben in den Lagern in Nordsyrien seitJahresbeginn bereits 25 Kinder ausländischer IS-Anhänger. WeltweitSchlagzeilen machte der Fall des drei Wochen alten Säuglings derbritischen Dschihadistin Shamima Begum. Es war im Lager al-Haulgestorben. Die britische Regierung hatte der Mutter dieStaatsangehörigkeit des Vereinigten Königreichs aberkannt. In demLager leben inzwischen fast 70.000 Menschen, darunter mindestens 60deutsche Kinder mit ihren Müttern.Frankreich hat zuletzt fünf Kinder aus dem Gefangenenlager nachParis zurückgeholt, obwohl auch die französische Botschaft in Syrienseit Jahren geschlossen ist. Bei den Kindern handelte es sich nachoffiziellen Angaben um Halb- und Vollwaisen französischerIS-Anhänger. Deutschland plant solche Rückholaktionen nach jetzigemStand nicht.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell