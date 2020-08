NDR Landesfunkhaus Niedersachsen: Sommerinterviews 2020 starten im August

Hannover (ots) - Im Sommerinterview des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen stehen die Spitzen der im niedersächsischen Landtag vertretenen Parteien von Anfang August bis Anfang September Rede und Antwort. Hart in der Sache, persönlich und in sommerlicher Atmosphäre - im Pavillon am Maschsee in Hannover. Im Jahr der Corona-Pandemie und mit Blick auf aktuelle landespolitische Themen befragen die Leiterin der Landespolitik Fernsehen, Martina Thorausch, und Dirk Banse, Leiter der Landespolitik Radio, Spitzenpolitikerinnen und -politiker von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD.Das NDR Fernsehen zeigt die Reihe von Mittwoch, 5. August an um 19.30 Uhr im Landesmagazin "Hallo Niedersachsen". Auf NDR 1 Niedersachsen sind die Interviews in der Sendung "Funkbilder - der Tag" um 16.00 Uhr zu hören und Online bei www.NDR.de (http://www.ndr.de/) verfügbar.Sendetermine der NDR Sommerinterviews:5. August 2020: Stefan Birkner (FDP)12. August 2020: Stephan Weil (SPD)19. August 2020: Bernd Althusmann (CDU)26. August 2020: Dana Guth (AfD)2. September 2020: Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkLandesfunkhaus NiedersachsenMartina ThorauschTel.: 0511/ 988- 2430 http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6561/4669154OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell