Hamburg (ots) - Raubkunst gehört auch im Norden zum Bestand vielerMuseen: unrechtmäßig erworbene Bilder und Objekte, Möbel, ja ganzeSammlungen. Woher kommen diese Objekte? Wo sind die Besitztümer vonOpfern des Nationalsozialismus geblieben? Und was passierte mit inder DDR beschlagnahmten Kunstwerken? Unter dem Titel"Museumsdetektive - Auf den Spuren geraubter Kunst im Norden"informieren die Kulturredaktionen des Norddeutschen Rundfunks imFernsehen, im Radio und online ab Montag, 15. Oktober, wienorddeutsche Ausstellungshäuser nach der Herkunft ihrer Objekteforschen, und bieten eine Bestandsaufnahme.Die gemeinsame Recherche von "Kulturjournal" (NDR Fernsehen), NDRInfo, NDR Kultur und NDR Online führte zum Beispiel zur Geschichteder jüdischen Familie Hahn aus Göttingen. Sie verlor in derPogromnacht 1938 ihr Zuhause und wurde in Beugehaft genommen. Ihrewertvolle Sammlung von Judaica wurde geraubt, ein Großteil derFamilie fiel dem Holocaust zum Opfer. Die Erben haben privat einenProvenienzforscher beauftragt, die Geschichte der Sammlung zuerforschen. Eine Spur führt ins Museum für Kunst und Gewerbe nachHamburg - und tatsächlich findet sich dort achtzig Jahre später einStück aus dem ehemaligen Familienbesitz. Ein weiterer Fall betrifftKunstgegenstände, die Bürgern der DDR bei der legalen Ausreisegenommen und oft weiterverkauft wurden. Dieses Kapitel deutscherGeschichte ist noch so gut wie unbeleuchtet.Die Sendungen im Einzelnen:NDR Fernsehen/"Kulturjournal", 22.45 Uhr- Auf den Spuren der Sammlung Hahn aus Göttingen - SpektakulärerFund in Hamburg Sendetermin: 15. Oktober / Autorin: SophiaMünder- Aus historischer Verantwortung - Provenienzforschung im NordenSendetermin: 22. Oktober / Autorin: Sophia Münder- Historische Analogie - Wie die DDR sich mit Kunst bereicherteSendetermin: 29. Oktober / Autorin: Sylvie KürstenIm Tagesprogramm von NDR Kultur und NDR Info laufen ab dem 15.Oktober folgende Beiträge:Wie funktioniert Provenienzforschung? / Autor: Jonas KühlbergDie Geschichte der jüdischen Familie Hahn aus Göttingen / Autorin:Sophia MünderProvenienzforschung in Heimatmuseen am Beispiel vonMecklenburg-Vorpommern / Autorin: Lenore LötschEin Gemälde kehrt zurück - mehr als 75 Jahre nach der Enteignungdurch die Nationalsozialisten erhalten die Erben ein Gemälde aus demFamilienbesitz zurück / Autorin: Silke Lahmann-LammertKunstraub in der DDR: Erst jetzt beginnen die Forscher mit derAusarbeitung/ Autorin: Silke Lahmann-LammertGespräche mit Kunstraub-Experten sowie Beiträge im "Journal" aufNDR Kultur (Montag bis Freitag ab 19.00 Uhr)NDR Info hat zu dem Schwerpunkt zudem zwei lange Sendungen imProgramm:- Die Reportage: Great Grandfather Jaffés Gemälde kehrt zurück indie FamilieDas Museum in Celle hat nach langer Recherche die Erben derursprünglichen Eigentümer eines Tischbein-Gemäldes ermittelt. Mehrals ein Dreivierteljahrhundert, nachdem die Nationalsozialisten sichihrer Sammlung bemächtigten, kehrt die "Waldlandschaft" nun zu denenglischen Urenkeln von Alfons und Hedwig Jaffé zurück. Autorin:Silke Lahmann-LammertSendetermin: Sonntag, 21. Oktober, 6.30 Uhr und 17.30 Uhr- Forum am Sonntag: Wenn das Regime seine Bürger prellt: Staatlichorganisierter Kunstdiebstahl in der DDRRaubkunst - diesen Begriff kennen wir bisher vor allem aus derZeit des Nationalsozialismus. Doch auch in der DDR gab es Kunstraub.Das "Forum am Sonntag" schildert den Fall eines früheren DDR-Bürgers,dessen Bilder bei seiner Ausreise beschlagnahmt wurden. Heute hängendiese Kunstwerke in zahlreichen Museen, vielfach ohne Anerkennung desUnrechts und ohne Hoffnung auf Rückgabe. Autorin: SilkeLahmann-Lammert Sendetermin: Sonntag, 28. Oktober, 6.05 Uhr und 17.05UhrNDR Online: Dokumentation der Recherche und Veröffentlichung dergenannten Fallgeschichten und Beiträge unterwww.NDR.de/museumsdetektivePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell