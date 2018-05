Hamburg (ots) - Wie möchten wir gern wohnen und leben - und wiesieht die Realität in Städten und auf dem Land aus? Das"Kulturjournal" im NDR Fernsehen sucht vom 7. Mai an in der neuenReihe "Stadt. Land. Haus" immer montags um 22.45 Uhr Antworten aufdiese Fragen. Dabei geht die Redaktion vielfältigen Problemen auf denGrund und zeigt Lösungsvorschläge auf: Wie kann in den Ballungsräumegünstiger Wohnungsraum geschaffen werden? Was macht das Dorflebenattraktiv? Wo können sich Bürger einbringen? Und wie verhält es sichmit dem Denkmalschutz?In der ersten Folge steht die Wohnungsproblematik in Hamburg imMittelpunkt. Im Interview mit dem "Kulturjournal" steht diezuständige Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Dr. DorotheeStapelfeld, Rede und Antwort zu dem Problem des fehlenden und vorallem bezahlbaren Wohnraums. Die Folge eine Woche später befasst sichmit dem Leerstand im ländlichen Raum und stellt eineBürgergenossenschaft in Hann. Münden vor, die verfallendeFachwerkhäuser renoviert und auf die Wiederbelebung der Altstadthofft. Die dritte Folge beschäftigt sich mit der Revitalisierung vonDörfern in Schleswig-Holstein. Der kleine Ort Owschlag etwa zeigt,wie Bürgersinn und kluge Politik die Einwohnerzahlen steigen lassen.Und schließlich geht es um das industrielle Erbe in Niedersachsen -verbunden mit der Frage des Denkmalschutzes im Großraum Hannover,Hildesheim und Hameln.Start: Montag, 7. Mai, 22.45 Uhr, NDR FernsehenPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell