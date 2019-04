NDR Kultur Sachbuchpreis 2019: jetzt bewerben

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Der Wettbewerb um den NDR Kultur Sachbuchpreisbeginnt: Bis zum 15. August können Verlage aus Deutschland,Österreich und der Schweiz ihre Bewerbungen für die Auszeichnungeinreichen, die zu den bedeutendsten des Genres zählt. Der mit 15.000Euro dotierte Preis würdigt nun im elften Jahr eine herausragendeAutorenleistung, die gesellschaftlich, kulturell und wissenschaftlichrelevante Themen für ein großes Publikum öffnet und zum Diskursanregt.Mit bis zu drei Titeln können sich die Verlage am Wettbewerbbeteiligen. Zugelassen sind deutschsprachige Sachbücher allerThemengebiete und Fachrichtungen. Ausgeschlossen sind Bildbände,Lehrbücher und Ratgeber. Der Veröffentlichungstermin dereingereichten Bücher muss zwischen dem 16. Oktober 2018 und dem 15.Oktober 2019 liegen.Im Oktober wird die prominent besetzte Jury zunächst die Longlist,im November dann die Shortlist mit den Anwärtern auf den diesjährigenNDR Kultur Sachbuchpreis veröffentlichen. Die Auszeichnung wird am20. November 2019 im Schloss Herrenhausen in Hannover feierlichüberreicht. An diesem Abend verleiht außerdem die VolkswagenStiftungihren Förderpreis "Opus Primum" für ein herausragendeswissenschaftliches Debut.Der Jury für den NDR Kultur Sachbuchpreis gehören an: Prof. Dr.h.c. Jutta Allmendinger Ph.D., Präsidentin des WissenschaftszentrumsBerlin für Sozialforschung; Dr. Franziska Augstein, Autorin der"Süddeutschen Zeitung"; Hendrik Brandt, Chefredakteur der"Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr. Johann Hinrich Claussen,Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Dr.Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung; Hilal Sezgin,Publizistin; Dr. Regula Venske, Präsidentin des PEN-ZentrumsDeutschland. Den Vorsitz hat Joachim Knuth, NDR ProgrammdirektorHörfunk.Der 10. NDR Kultur Sachbuchpreis ging im vergangenen Jahr an diebeiden Harvard-Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt für ihrBuch "Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können". Dievorherigen Siegertitel des NDR Kultur Sachbuchpreises waren: "AlbertSpeer. Eine deutsche Karriere" von Magnus Brechtken (2017); "Alsunser Deutsch erfunden wurde" von Bruno Preisendörfer (2016); "Dieschwarze Macht" von Christoph Reuter (2015); "Die Büchse der Pandora"von Jörn Leonhard (2014); "Spieltage" von Ronald Reng (2013); "Kongo"von David Van Reybrouck (2012); "Eichmann vor Jerusalem" von BettinaStangneth (2011); "Das Tagebuch, Bd. 9, 1926-1937" von Harry GrafKessler (2010); "Die Verwandlung der Welt" von Jürgen Osterhammel(2009).Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndrkultur.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell