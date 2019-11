NDR Kultur Sachbuchpreis 2019: Verlag zieht nominiertes Buch zurück

Hamburg (ots) - Der transcript Verlag hat das Buch "Die Gesellschaft des Zorns.Rechtspopulismus im globalen Zeitalter", das auf der Shortlist für den NDRKultur Sachbuchpreis steht, nach Plagiatsvorwürfen gegen die Autorin CorneliaKoppetsch zurückgezogen. Der Verlag und die Autorin räumen in einerStellungnahme gegenüber NDR Kultur ein, dass das Buch Textübernahmen enthalte,die als Zitate hätten gekennzeichnet werden müssen. Man sei gegenwärtig dabei,die gegen das Werk erhobenen Vorwürfe eingehend zu prüfen und etwaigeBeanstandungen im Rahmen einer Neuauflage auszuräumen. Nach Angaben des Verlagsist das Buch seit heute nicht mehr im Handel zu erwerben.Nominiert für den NDR Kultur Sachbuchpreis sind somit nur noch zwei Titel:"Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann" von Frank Bösch und "ImUnterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde" von RobertMacfarlane. Den Siegertitel wird NDR Kultur in der kommenden Woche bekanntgeben.Bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises am Donnerstagabend (7. November)hatte die Jury das Koppetsch-Buch, das dort in der Kategorie Sachbuch in derEndauswahl war, wegen des Plagiatsverdachts kurzfristig zurückgezogen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-230Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell