NDR Kultur Sachbuchpreis 2019: Robert Macfarlane nimmt Auszeichnung in Hannover entgegen

Hamburg (ots) -Termin: Mittwoch, 20. November, Schloss Herrenhausen, HannoverLive im Radio: ab 19.00 Uhr auf NDR KulturLivestream im Netz: ab 19.00 Uhr unter www.NDR.de/ndrkulturDer Preisträger des diesjährigen NDR Kultur Sachbuchpreises, der britische AutorRobert Macfarlane, wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am Mittwoch,20. November, im Schloss Herrenhausen in Hannover vor rund 300 geladenen Gästenentgegennehmen. Die Laudatio hält die Präsidentin der SchriftstellervereinigungPEN-Zentrum Deutschland, Regula Venske. Die Jury hatte Macfarlanes Natur- undLandschaftsanalyse "Im Unterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter derErde" zum besten Sachbuch des Jahres gekürt.Mit einem Grußwort eröffnet der Jury-Vorsitzende Joachim Knuth, ProgrammdirektorHörfunk und Stellvertretender Intendant des NDR, den Abend. Den Impulsvortraghält die Kulturwissenschaftlerin und Friedenspreisträgerin Aleida Assmann unterdem Titel "Aufsatteln und umsatteln oder: Wie verändern sich dieRahmenbedingungen unseres Denkens?". Danach wird sie gemeinsam mit HendrikBrandt, Jury-Mitglied und Chefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung,und Hannah Lühmann, stellvertretende Ressortleiterin Feuilleton der Welt, zumThema "Denken, Reden, Schreiben: Warum Bücher wichtig bleiben" debattieren.Während der Gala erhält Annika Hardt für ihr Werk "Technikfolgenabschätzung desCRISPR/CAS-Systems. Über die Anwendung in der menschlichen Keimbahn" den mit10.000 Euro dotierten Förderpreis "Opus Primum" der VolkswagenStiftung. DieLaudatio hält die Wissenschaftsjournalistin Jutta von Campenhausen.Die Saxofonistin Asya Fateyeva und der Pianist Stepan Simonian sorgen für denmusikalischen Rahmen. Gemeinsam werden sie klassische Werke neu interpretieren.NDR Kultur überträgt die von Ulrich Kühn moderierte Preisverleihung live ab19.00 Uhr.Weitere Informationen finden Sie unter www.NDR.de/ndrkultur.