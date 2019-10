NDR Kultur Sachbuchpreis 2019: 16 Titel auf der Longlist

Hamburg (ots) - Die Longlist für den NDR Kultur Sachbuchpreis 2019steht fest: 16 Titel gehen ins Rennen um die Auszeichnung als dasbeste in deutscher Sprache erschienene Sachbuch des Jahres. Der Preisist mit 15.000 Euro dotiert. Die Auswahl spiegelt die Vielfalt derNeuerscheinungen auf dem Sachbuchmarkt wider: von derVergegenwärtigung der europäischen Geschichte über dieGesellschaftsanalyse 30 Jahre nach dem Mauerfall bis zur Debatte überunsere Wirtschaftsordnung. Mehr als 300 Bücher hatten die Verlage fürden Wettbewerb eingereicht.Joachim Knuth, Jury-Vorsitzender und NDR Programmdirektor Hörfunk:"Wir stehen vor großen gesellschaftlichen und politischenHerausforderungen: Wie umgehen mit der Digitalisierung, demKlimawandel, dem Populismus? Die für den NDR Kultur Sachbuchpreisnominierten Autorinnen und Autoren bereichern die öffentliche Debatteder Gegenwart durch Fachkenntnis und neue Perspektiven, die sie einembreiten Publikum vermitteln."Anfang November gibt die Jury die Shortlist bekannt, MitteNovember verkündet sie den diesjährigen Gewinnertitel. Am Mittwoch,20. November, wird der NDR Kultur Sachbuchpreis 2019 im Rahmen einerGala auf Schloss Herrenhausen in Hannover überreicht. DieKulturwissenschaftlerin und Friedenspreisträgerin Aleida Assmann hälteinen Impulsvortrag zur Eröffnung des Abends. Im Rahmen derVeranstaltung verleiht die Volkswagen Stiftung zudem ihrenFörderpreis "Opus Primum" für ein herausragendes wissenschaftlichesErstlingswerk.Neben Joachim Knuth gehören der Jury des NDR Kultur Sachbuchpreis2019 an: Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger Ph.D., Präsidentin desWissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung; Dr. FranziskaAugstein, Autorin der "Süddeutschen Zeitung"; Hendrik Brandt,Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr. JohannHinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche inDeutschland; Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung; Hilal Sezgin, Publizistin; Dr. Regula Venske, Präsidentindes PEN-Zentrums Deutschland.NDR Kultur überträgt die Verleihung am 20. November ab 19.00 Uhrlive im Radio.Die Longlist des NDR Kultur Sachbuchpreis 2019:-"Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann" von Frank Bösch(C.H.Beck)-"Fontane. Ein Jahrhundert in Bewegung" von Iwan-MichelangeloD'Aprile (Rowohlt)-"Eine kurze Geschichte des Tanzes" von Dagmar Ellen Fischer(Henschel Verlag)-"Kapitalismus, Märkte und Moral" von Ute Frevert (ResidenzVerlag)-"Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Warum es kein Wunder ist,dass wir reich geworden sind" von Ulrike Herrmann (Westend Verlag)-"Achterbahn. Europa 1950 bis heute" von Ian Kershaw (DVA)-"Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter"von Cornelia Koppetsch (transcript Verlag)-"Blau. Wie die Schönheit in die Welt kommt" von Kai Kupferschmidt(Hoffmann und Campe)-"Im Unterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde"von Robert Macfarlane (Penguin Verlag)-"Lütten Klein. Leben in der ostdeutschenTransformationsgesellschaft" von Steffen Mau (Suhrkamp)-"Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft" von Armin Nassehi(C.H.Beck)-"Wütendes Wetter. Auf der Suche nach den Schuldigen fürHitzewellen, Hochwasser und Stürme" von Friederike Otto (UllsteinVerlag)-"Ethik der Wertschätzung. Tugenden für eine ungewisse Welt" vonCorine Pelluchon (wbg Academic)-"Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und Rassismusheute" von Mark Terkessidis (Hoffmann und Campe)-"Die unbewohnbare Erde. Leben nach der Erderwärmung" von DavidWallace-Wells (Ludwig Verlag)-"Schnelles Lesen, langsames Lesen. Warum wir das Bücherlesennicht verlernen dürfen" von Maryanne Wolf (Penguin Verlag)Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndrkultur.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell