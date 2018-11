NDR Kultur Sachbuchpreis 2018 wird verliehen: Jubiläumsgala in Hannover mit Wolfgang Schäuble

Hamburg (ots) -Termin: Mittwoch, 21. November, Schloss Herrenhausen, HannoverIm Radio: live ab 19.00 Uhr auf NDR KulturAls Livestream: ab 19.00 Uhr unter www.NDR.de/ndrkulturDaniel Ziblatt und Steven Levitsky sind die Preisträger des 10.NDR Kultur Sachbuchpreises. Für ihre Analyse "Wie Demokratiensterben. Und was wir dagegen tun können" erhalten dieUS-amerikanischen Harvard-Professoren am Mittwoch, 21. November, diemit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung. Daniel Ziblatt nimmt dieEhrung im Schloss Herrenhausen in Hannover vor rund 300 geladenenGästen entgegen. Die Laudatio hält Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretärder VolkswagenStiftung.Ehrengast des Abends ist Bundestagspräsident Dr. WolfgangSchäuble, der die Jubiläumsgala nach einem Grußwort desJury-Vorsitzenden und NDR Programmdirektors Hörfunk, Joachim Knuth,eröffnet. Im Anschluss debattieren zum Thema "Demokratie unter Druck:Wie gelingt konstruktiver Diskurs?": Hendrik Brandt, Jurymitglied undChefredakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung,Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Marina Münkler und derniedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne. NDR Kulturüberträgt die Jubiläumsgala live ab 19.00 Uhr, es moderiert UlrichKühn.Darüber hinaus erhält an diesem Abend Mareike Vennen für ihr Buch"Das Aquarium. Praktiken, Techniken und Medien der Wissensproduktion(1840-1910)" den mit 10.000 Euro dotierten Förderpreis "Opus Primum"der VolkswagenStiftung.Für den musikalischen Rahmen sorgt das Duo "Inside Out": TrompeterMarkus Stockhausen und Pianist Florian Weber kombinieren Jazz, Popund Weltmusik zu einer spannenden und intensiven musikalischenMischung.Weitere Informationen gibt es im Internet unterwww.NDR.de/ndrkultur.Presseanfragen richten Sie bitte an NDR Presse und Information(Tel.: 040/4156-2300, Mail presse@ndr.de). Akkreditierung für dieGala über das medienbuero, Uta Fliegel (Tel.: 040/270759-18, Mobil:0172/455 49 53, Mail u.fliegel@medienbuero.eu).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell