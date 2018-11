Hamburg (ots) - Die Gewinner des 10. NDR Kultur Sachbuchpreisesstehen fest: Die US-amerikanischen Politologen Steven Levitsky undDaniel Ziblatt erhalten die Auszeichnung für ihr Werk "WieDemokratien sterben. Und was wir dagegen tun können". Damit kürt dieJury im Jubiläumsjahr eine politisch aktuelle Analyse zum bestenSachbuch des Jahres.Die Untersuchung der beiden Harvard-Professoren sei das"eindringlichste und relevanteste" Buch unter den nominierten Titelnder Shortlist, so der Jury-Vorsitzende und NDR ProgrammdirektorHörfunk, Joachim Knuth: "Es weist anhand historischer Beispieledarauf hin, warum Demokratien an Kraft verlieren können - und was mantun muss, damit es nicht zu spät ist, um sie zu stabilisieren. Vielesvon dem, was Levitsky und Ziblatt skizzieren, können wir übertragenvon amerikanischen Verhältnissen auf das, was wir hier in Teilen inEuropa erleben."Die in der Jury mitwirkende Publizistin Hilal Sezgin hält dasausgezeichnete Werk für "wahnsinnig aktuell": "Es ruft zurWachsamkeit auf. Es ist ein Buch, das einen definitiv nicht kaltlässt." Die Jurorinnen und Juroren seien sich einig gewesen, soSezgin, dass man in der Auseinandersetzung mit diesem Buch sehr viellernen und sehr viel gewinnen könne.Dr. Johann Hinrich Claussen, Jury-Mitglied und Kulturbeauftragterder Evangelischen Kirche in Deutschland, lobt das Buch als "packendund mitreißend", weil es ein Schlaglicht werfe auf das schleichendeSterben von Demokratie. "Es beleuchtet den Prozess, wie Demokratieninnerlich ausgehöhlt werden durch Polarisierung und mangelndenRespekt vor dem jeweils anderen."Steven Levitsky und Daniel Ziblatt leiten gemeinsam das neue"Challenges to Democracy Research Cluster" der Harvard University undforschen zu Demokratieprozessen sowie zur Entstehung von Staaten undautoritären Regimen. "Wie Demokratien sterben" war ein New YorkTimes-Bestseller und ist in 15 Sprachen übersetzt worden.NDR Kultur zeichnet zum zehnten Mal das beste Sachbuch des Jahresaus; 2009 ins Leben gerufen, zählt der Preis heute zu denbedeutendsten dieses Genres im deutschsprachigen Raum.Stellvertretend für das Autoren-Duo nimmt Daniel Ziblatt die mit15.000 Euro dotierte Auszeichnung am Mittwoch, 21. November, aufSchloss Herrenhausen in Hannover entgegen. Ehrengast des Abends istBundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble. Den mit 10.000 Eurodotierten Förderpreis "Opus Primum" der VolkswagenStiftung erhält andiesem Abend Mareike Vennen für ihr Buch "Das Aquarium. Praktiken,Techniken und Medien der Wissensproduktion (1840-1910)". NDR Kulturüberträgt die Preisverleihung live ab 19.00 Uhr im Radio.Neben Joachim Knuth, Dr. Johann Hinrich Claussen und Hilal Sezgingehören der Jury an: Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger Ph.D.,Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung; Dr.Franziska Augstein, Journalistin der "Süddeutschen Zeitung"; HendrikBrandt, Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr.Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung; Dr. RegulaVenske, Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland.Weitere Informationen finden Sie im Internet unterwww.NDR.de/ndrkultur.Presseanfragen bitte an NDR Presse und Information, Tel.:040/4156-2303, Mail: presse@ndr.de. Akkreditierungen für diePreisverleihung über medienbuero, Uta Fliegel,u.fliegel@medienbuero.eu, 0172/455 49 53.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell