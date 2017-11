NDR Kultur Sachbuchpreis 2017: Jury gibt die Shortlist bekannt

Hamburg (ots) - Fünf Bücher stehen auf der Shortlist des NDRKultur Sachbuchpreises 2017. Die Jury hat sich für folgende Titelentschieden:- "Gestrandet. Warum unsere Flüchtlingspolitik allen schadet - undwas jetzt zu tun ist" (Siedler) von Alexander Betts und Paul Collier- "Albert Speer. Eine deutsche Karriere" (Siedler) von MagnusBrechtken- "Fremd in ihrem Land. Eine Reise ins Herz der amerikanischenRechten" (Campus) von Arlie Russell Hochschild- "Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen inDeutschland von 1945 bis heute" (Hanser) von Joachim Radkau- "Herrschaft der Dinge. Die Geschichte des Konsums vom 15.Jahrhundert bis heute" (DVA) von Frank TrentmannJoachim Knuth, Jury-Vorsitzender und NDR Programmdirektor Hörfunk:"Unsere Diskussion war kontrovers und argumentationsstark.Schließlich haben wir unsere Kriterien angelegt: Relevanz, Lesbarkeitund Originalität. Die Shortlist spiegelt ein sehr breitesThemenspektrum wider und zeigt, welch vielfältige Fragestellungen unsheute bewegen - von der Flüchtlingskrise über Rechtspopulismus inAmerika und deutsche Geschichtsaufarbeitung bis hin zurKulturgeschichte des Konsums."Den diesjährigen Siegertitel des NDR Kultur Sachbuchpreises gibtdie Jury am Montag, 13. November, bekannt. Am Mittwoch, 22. November,wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung im SchlossHerrenhausen zu Hannover dem Autor überreicht. Auch der Förderpreis"Opus Primum" der VolkswagenStiftung wird während der Veranstaltungverliehen. NDR Kultur überträgt die Verleihung live ab 19.00 Uhr.Neben dem Jury-Vorsitzenden und NDR Programmdirektor Hörfunk,Joachim Knuth, gehören der Jury an: Prof. Dr. h.c. Jutta AllmendingerPh.D., Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin fürSozialforschung; Dr. Franziska Augstein, Journalistin der"Süddeutschen Zeitung"; Hendrik Brandt, Chefredakteur der"Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr. Johann Hinrich Claussen,Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland; Dr.Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung; Hilal Sezgin,Publizistin; Dr. Regula Venske, Präsidentin des PEN-ZentrumsDeutschland.Weitere Informationen finden Sie im Internet unterwww.NDR.de/ndrkultur.Akkreditierungen für die Preisverleihung über medienbuero, UtaFliegel, u.fliegel@medienbuero.eu, 0172/455 49 53Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell