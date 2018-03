NDR Journalisten in griechischer Haft betraten Sperrgebiet aus Versehen

Hamburg (ots) - Die beiden NDR Journalisten, die seit gesternAbend in Gewahrsam der griechischen Polizei sind, werden derzeit beider Staatsanwaltschaft in Orestiada angehört. Die beiden Reporterwaren im Grenzgebiet zwischen Griechenland und der Türkei, nahe derStadt Didyomteicho am Fluss Evros, festgenommen worden. Sie hattenfür das von PANORAMA für das junge Angebot funk produzierte FormatSTRG_F in der Region zur Situation von Flüchtlingen recherchiert unddabei versehentlich militärisches Sperrgebiet betreten. NachInformationen der deutschen Botschaft in Athen und Behörden vor Ortkommt es häufiger zu diesen Zwischenfällen. Offenbar ist dasSperrgebiet nicht umzäunt und ausreichend beschildert, so dass sichselbst Einheimische dort verlaufen. Trotzdem kommt es standardmäßigzu einem Verfahren, wenn Personen im Sperrgebiet aufgegriffen werden.Derzeit wird den beiden Journalisten nur ein Vergehen vorgeworfen:unbefugtes Betreten eines Sperrgebiets. Die beiden Journalisten habeneine Nacht im griechischen Gewahrsam verbracht und sind nach Auskunftihres Anwalts wohlauf.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTelefon: 040 / 4156 - 2333Fax: 040 / 4156 - 2199r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell