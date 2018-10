Hamburg (ots) -Sperrfrist: 17.10.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die eigene Arbeit zu erklären und den Wert des eigenen Systems fürdie Gesellschaft darzustellen ist für den öffentlich-rechtlichenRundfunk wichtiger denn je. Das sagte NDR Intendant Lutz Marmor beider Abschlussdiskussion eines medienpolitischen Workshops, zu dem dieGewerkschaft ver.di am Mittwoch (17. Oktober) nach Hamburg eingeladenhatte. Die Veranstaltung unter der Überschrift"Öffentlich-rechtlicher Rundfunk europaweit unter Beschuss -gemeinsam und offensiv verteidigen!" fand in den Konferenzräumen desNDR im Stadtteil Lokstedt statt.In seinem Impulsvortrag betonte Marmor u. a. die Rolle derProgramme von ARD und ZDF als Garanten für programmliche Vielfalt -nicht zuletzt auch in der Unterhaltung. Marmor: "Der Gesetzgeberverpflichtet uns ausdrücklich auch zur Unterhaltung. Das soll bitteso bleiben. Unterhaltung ist ein elementares menschliches Bedürfnis.Unterhaltung verbindet die Menschen miteinander. Und im besten Fallanimiert sie auch zum Mitdenken, Mitraten, Mitfiebern - so wie bei'Wer weiß denn sowas?'"Auch für den Sport als bedeutenden Teil des öffentlich-rechtlichenProgrammangebots warb Marmor. "Es glaubt doch niemand ernsthaft, dasses im Interesse der Menschen ist - und um die geht es hier -, wennAngebote wie die Champions League nur bei kommerziellen Anbietern imPay-Angebot zu sehen sind."Die tragende Säule des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dasstellte der NDR Intendant zugleich fest, ist die Information. "Wirleisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass vertrauenswürdigeInformationen im Umlauf sind oder, um im Bild der Währung zusprechen: Es geht um echte Noten, nicht um Blüten!", so Marmor. Dazugehöre auch, Fehler, wenn sie denn passierten, schnellstmöglichtransparent zu machen und das Publikum um Entschuldigung zu bitten.Eine besondere Funktion kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunknach Auffassung Marmors auch weiterhin beim Dialog von Ost und Westin Deutschland zu: "Es macht mir große Sorge, dass sichoffensichtlich viele Menschen in Ostdeutschland vor allem in dennationalen ARD-Angeboten nicht hinreichend wiederfinden. Hier hat derNorddeutsche Rundfunk als Ost-West-Sender eine besondere Aufgabe undgleichzeitig eine besondere Chance. Wir können im NDR das Thema nochintensiver aufarbeiten." Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse denOsten und den Westen gleichermaßen im Blick haben und zumwechselseitigen Verständnis beitragen. Hier biete u. a. das kommendeJahr vielfältige Gelegenheiten, so Marmor: "Das Thema 30 JahreMauerfall wird im NDR ein großer Schwerpunkt sein - mit besonderemEngagement des Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern."Mit Blick auf Anfeindungen, Angriffe und Restriktionen, denen sichöffentlich-rechtliche Sender in europäischen Nachbarländernausgesetzt sehen, betonte Marmor: "Wichtig ist, dass wir unserenjournalistischen Auftrag erfüllen und uns nicht verunsichern lassen.Wir müssen die journalistischen Tugenden auch unter Zeitdruck undtrotz manchen Gegenwinds in öffentlichen Diskussionen hochhalten."An der Abschlussdiskussion unter der Überschrift "Programm imVordergrund: Bündnis für den Erhalt des öffentlich-rechtlichenRundfunks" nahmen neben dem NDR Intendanten ebenfalls teil CorneliaHaß, Leiterin Bereich Publizistik und Medien ver.di, Jana Schiedek,Staatsrätin der Behörde für Kultur und Medien Hamburg, Dr. BenediktStrunz, NDR Info und Prof. Dr. Barbara Thomaß, Professorin fürKommunikations- und Medienwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum undMitglied des ZDF-Verwaltungsrats.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell