"NDR Info" wird zur Informationsmarke des Norddeutschen Rundfunks / NDR Info App startet

Hamburg (ots) - NDR Info steht in Norddeutschland fürzuverlässige, unabhängige Information. Jetzt wird aus der Radiomarkedes NDR ein crossmediales Angebot: Ab dem 4. November tragen auch NDRNachrichtenangebote im Fernsehen, im Netz und in Sozialen Netzwerkendiesen Namen. Der NDR bündelt damit seine Nachrichtenkompetenz untereinem Titel. So werden im NDR Fernsehen die norddeutschenNachrichtenmagazine "NDR//Aktuell" in "NDR Info" umbenannt. Hinzukommt eine NDR Info App, die ebenfalls am 4. November startet.Gemeinsames Motto aller Angebote ist: "NDR Info. Die Nachrichten fürden Norden."Andreas Cichowicz, NDR Chefredakteur Fernsehen: "Aus zweibekannten Namen wird einer - zum Vorteil für unser Publikum. Künftigist verlässliche Information im Programm des NDR noch leichterauffindbar. Dazu im neuen Look und mit noch mehr thematischerVielfalt. Der NDR macht seine Nachrichten fit für die digitaleZukunft."Claudia Spiewak, NDR Chefredakteurin Hörfunk: "Hinter der neuencrossmedialen Marke steht weit mehr als ein gemeinsamer Name: Es gehtum noch engere Zusammenarbeit, um die Bündelung von Kräften. Mitunseren Informationsangeboten wollen wir noch verlässlicher an derSeite der Menschen im Norden stehen - wann immer und wo immer sie unsbrauchen."Thorsten Hapke, Leiter des Programmbereichs Fernsehen im NDRLandesfunkhaus Niedersachsen: "Unter der neuen Marke bieten wir dasbewährte Konzept: Um 21 Uhr 45 liefern wir die Essenz des Tages inNorddeutschland - Berichte, Interviews und Einordnungen aus den NDRLandesfunkhäusern. Das alles senden wir künftig unter einer Marke,die für die Informationskompetenz des NDR insgesamt steht: NDR Info."Das NDR Fernsehen zeigt montags bis freitags drei Ausgaben von"NDR Info" - alles Wichtige aus dem Norden für den Norden,verlässlich, aktuell und hintergründig. Die Nachmittagsausgaben um14.00 und um 16.00 Uhr werden redaktionell in Hamburg-Lokstedtverantwortet. Die "NDR Info"-Ausgabe um 21.45 Uhr kommt aus demTV-Studio des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover. Hinzukommen mehrere Kompakt-Ausgaben, norddeutsche Nachrichten in 100Sekunden, die u. a. über die "NDR Info App" abrufbar sind. Zudemerhalten die "NDR Info"-Sendungen eine neue Studio-Optik. Beibesonderen Ereignissen und außergewöhnlichen Lagen informiert dieRedaktion wie gewohnt verlässlich in Ausgaben von "NDR Info extra" um20.15 Uhr.Der Radiosender NDR Info liefert auch künftig Nachrichten imViertelstundentakt - und dazu Hintergründe und Interviews zu denwichtigen Ereignissen im Norden und in der Welt. Neu ist dasakustische Design: Vom 4. November an wird auf NDR Info eine neueErkennungsmelodie zu hören sein. An vielen Klangelementen habenMusiker der NDR Bigband mitgewirkt. Das neue akustische "Logo" prägtnicht nur das Radioprogramm: Es wird auch im Fernsehen, online und inSozialen Medien zu hören sein.Die NDR Info App gibt den Nutzerinnen und Nutzern rund um die Uhrmit Videos und Audios einen schnellen, kompakten Überblick über dieaktuelle Nachrichtenlage. Nachrichten aus Norddeutschland stehendabei im Vordergrund, die App informiert aber auch verlässlich überwichtige Ereignisse in Deutschland und der Welt. Hinzu kommeneinordnende Kommentare zu den Themen des Tages, große Recherchen derNDR Reporter-Teams oder Podcasts wie die "Nachrichtenlage am Morgen".Zudem können Nutzerinnen und Nutzer über den Messenger Kontakt zurRedaktion aufnehmen und über die App aktuelle Meldungen zu Verkehrund Wetter in Norddeutschland abrufen.